两家加拿大企业涉嫌卷入维吾尔人强迫劳动产业链遭调查

加拿大/维吾尔人强迫劳动

加拿大企业责任监察机构7月11日宣布对体育用品品牌耐克加拿大(Nike Canada)公司和加拿大采矿企业皇朝黄金(Dynasty Gold)公司启动调查，理由是这两家公司的供应链或在中国境内运营过程中，可能使用维吾尔人强迫劳动或者从这些强迫劳动行为中获益。

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这家企业责任监察机构7月11晚发布公报指出，对耐克加拿大和皇家黄金两家企业展开调查的起因，是一个由28个民间团体组成的联合会2022年6月递交的两项投诉。监察机构完成初步评估后，于7月11日公布评估报告，并宣布启动调查。

这个企业责任监察机构是加拿大政府机构。其主要职责是监督企业中的人权保护，评估各种关于在境外服装业、矿业、或石油和天然气开发领域运营的加拿大企业违反人权行为的投诉。

该机构11日公布的初步评估报告称，相关投诉指控耐克加拿大公司的供应链，与被认为使用维吾尔人强迫劳动或从中获益的中国企业保持关系。但耐克公司坚持澄清说，耐克集团与这些企业已经没有合作关系，并提供了一些调查资讯。

根据这份报告，在新疆开采金矿的皇朝黄金集团在一个中国矿区从维吾尔人强迫劳动中获益，皇朝黄金是该矿区的主要投资人。皇朝黄金集团辩解说，集团对该矿区运营没有监督权，而且相关指控提出时，集团已经离开新疆。

企业责任监察机构负责人在公报中表示，鉴于在这两项投诉中，控辩双方目前无法展开调解，因此决定启动调查，以便澄清事实，并提出可能的措施。

加拿大维吾尔人权项目对加拿大企业责任监察机构这项决定表示欢迎，认为这是向好的方向迈出的一步。

近年来，多家非政府组织和研究机构的报告都指责中国在新疆利用维吾尔人的强迫劳动。受到指责的大型跨国企业除耐克外，还有阿迪达斯、拉科斯、彪马、H&M等服装品牌。

今年7月，一组美国议员也呼吁美国华尔街监督机构，对包括耐克在内的多家被指控利用维吾尔人强迫劳动的服装企业，展开独立调查。

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