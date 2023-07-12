获提名美军最高将领布朗：印太地区仍是美军首要重点区域

获得美国总统拜登提名的新一任美军最高将领警告：美国目前面临的国际环境比以往任何时候都复杂，地缘政治和科技发展发生巨大变化的同时，中国和俄罗斯也在挑战二次世界大战后的国际秩序，印太地区仍是美军的首要重点区域。

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美国之音报道：如果得到美国参议院的正式确认和批准，现年60岁的美国空军参谋长查尔斯·布朗将成为新一任美军参谋长联席会议主席，接替将在9月底任期届满后退休的陆军上将马克·米利（Mark Milley）。美军参谋长联席会议主席的任期为4年，虽然是美军最高将领，但并不具备职权指挥军队，而是作为总统和军方的最高军事顾问。

布朗曾是喷气式战斗机飞行员，驾驶过不同飞机，空中战斗时数超过130个小时。在出任空军参谋长之前，布朗曾在欧洲、非洲、中央及印太等四个战斗司令部的执行过多项任务。

11日布朗出席参议院军事委员会的人事提名确认听证会接受质询时表示：美国面临复杂的国际情势，“地缘政治和技术的重大变化，同时中国和俄罗斯企图挑战世界二次大战后的国际秩序”。

布朗说：“在海外带领战斗飞行员的经历塑造了我的想法，因此，我注意到了这个重要时刻的安全挑战，我们需要加快步伐以保持领先地位，应对日益增长的威胁。”

在听证会上，多位国会两党议员聚焦在中国所构成的各方面挑战以及美中之间的战略竞争。布朗指出：美国军方已经将中国视为是美国的“步调挑战”（pacing challenge），也就是说，中国军力的发展步调成为美国的军力发展步调的衡量标准，中国军事现代化的先进程度以及能力范围是美国需要克服的一种标尺。

布朗在证词中说：“时间不在我们这边，” “我们最强大的资产是美国人民，和创新的精神以及让这个国家成为全球领导者的创新力。国防部需要招募和留住一些美国最优秀的人才来保卫国家，同时找到更好的方式在其他领域与美国最优秀的人合作。”

布朗将军还承认：与中国的任何冲突都会为联合后勤补给企业带来巨大挑战，严重的后勤障碍可能导致美国无法实现国家安全目标，有关方面正积极努力减轻这一风险。如果获得确认，他将继续国防部的努力，确保与中国任何冲突中的后勤挑战获得解决，包括执行概念发展、准入、基地和飞行，以及资源分配等。”

美国之音说：已有多位包括共和党人在内的跨党派议员表示支持布朗出任这一美军最高将领职务。预计布朗的人事提名案将会顺利获得两党议员支持和确认。

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