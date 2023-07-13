华日：美国商务部长雷蒙多等高官电邮账户曾遭入侵

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美国官员周三称，新发现的中国黑客活动的受害者包括美国商务部长吉娜·雷蒙多和美国国务院一些高级官员。这项有针对性的间谍活动发生在春季，当时拜登政府正试图缓和与中国日益紧张的关系。

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据华尔街日报今天报道称，中国黑客入侵美国商务部长雷蒙多和国务院官员电邮账户。

一些官员和专家称，上述黑客入侵可能需要超凡技能才能完成。这围绕中国黑客策划日益复杂的网络攻击的能力敲响了新的警钟，且正值美中关系脆弱之际。这次黑客活动被发现的时间是在6月份，与国务卿布林肯(Antony Blinken)访华的时间重合。布林肯是五年来首位访问北京的美国国务卿。

米勒说该事件仍在调查中，但不予提供更多细节。

美国商务部也在一份声明中证实，其受到了黑客入侵。知情官员称，雷蒙多的电子邮件帐户是黑客入侵的帐户之一。目前尚不清楚是否有其他内阁级官员的电子邮件帐户也被入侵。

作为商务部长，雷蒙多负责监督与中国有关的贸易问题，包括导致双边关系紧张的对华技术出口管制。

据微软称，包括多个政府机构在内的全球二十多个组织在这次黑客攻击活动中被入侵。美国的一位网络安全高级官员周三称，在美国有不到10家机构遭入侵，其中每家机构似乎都有少量个人电子邮件账户遭入侵。

这名官员说：“这是一次有针对性的精准行动，不像我们在其他行动中看到的那样寻求广泛的访问权限。”

官员们说，黑客攻击始于5月份，当时美中两国的外交接触升温，此前数月两国关系急剧恶化，原因包括乌克兰战争、美国发现并击落了其所称的中国侦察气球以及中国与古巴加强情报合作的消息曝光。

在布林肯6月访华前，美国中央情报局(CIA)局长伯恩斯(William Burns)曾于5月秘密访问北京。财政部长耶伦(Janet Yellen)在刚过去的这个周末访问了北京，美国气候特使、前国务卿克里(John Kerry)将于下周访问北京。

虽然中国政府已经拒绝了恢复两国军事联络机制的请求，但美国国防部表示，中国驻美大使谢锋周三在五角大楼与美国国防部高官Ely Ratner举行了会谈，两人讨论了防务关系和其他问题。

据该报报道，美国国会中的共和党人和其他批评人士已指责美国总统拜登，在间谍活动屡屡曝光、中国涉台雄心日益令人担忧之际，过于急着修复与中国政府的关系。

据该报，当被问及此次被指控的黑客攻击行动时，中国政府官员对美国政府的间谍活动进行了指责。中国外交部发言人汪文斌周三表示，美国是全球最大黑客帝国和网络窃密者。中国一直否认对美国机构进行黑客攻击，并指责美国及其盟友将中国网络作为攻击目标。

据美国现任和前任情报官员称，中国网络间谍成功窃取美国政府及其盟友的数据已远不止10年。尽管这起新披露的黑客攻击的大致情况并没有令官员及网络安全研究人员感到惊讶，但一些人表示，这反映出中国的技术能力正在迅速提升，而且似乎更加精准地针对那些被视为有价值情报目标的个人。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%8A%A1%E9%99%A2%E9%81%AD%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%BB%91%E5%AE%A2%E5%85%A5%E4%BE%B5-b233b7e3

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