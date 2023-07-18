拜登同意内塔尼亚胡来访 美以紧张关系或有解

美以关系

美国总统拜登周一同意年底前接待以色列总理内塔尼亚胡。据法新社指出，这表明美以政府之间的紧张关系正在缓和。这也将是内塔尼亚胡2022年底重掌以色列内阁以来，两国领导人的首次会晤。

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法新社报道称，以色列总理内塔尼亚胡办公室周一在一份声明中说，拜登总统邀请总理不久后在美国会面，总理已经接受了邀请。

不过，几个小时后发表的白宫声明没有提及任何会晤或邀请。

当法新社记者问及这一邀请时，白宫发言人柯比（John Kirby）表示，拜登和内塔尼亚胡“同意会面，可能在年底前”，又或许“在秋季”。但他拒绝具体说明这次会晤是在白宫还是在其他地方举行，并表示“细节”仍在讨论中。

在宣布这一邀请的同一天，以色列总统伊萨克-赫尔佐格（Isaac Herzog）也应拜登总统的邀请飞往华盛顿。

自内塔尼亚胡去年12月重新执政以来，美国与以色列的关系不断恶化。拜登刻意没有发出访问邀请，而大部分以色列总理上任后此时已经访问华盛顿了。

法新社指出，拜登特别批评了内塔尼亚胡政府有争议的司法改革法案，该法案是以色列历史上最右翼的法案之一，已导致数月的大规模示威游行。

拜登在7月初说：“这是我所见过的以色列最极端的政府之一。”

另一方面，内塔尼亚胡办公室周一表示，在两位领导人的电话交谈中，总理“向美国总统通报了下周应在议会通过的法律，以及他准备为立法程序的其余部分争取广泛公众支持的意图”。

据白宫称，拜登总统此次重申了“达成尽可能广泛的共识的必要性”，强调“分享共同的民主价值观一直是也必须继续是美以关系的标志”。

白宫声明还说，拜登还表达了“他对犹太人定居点持续扩张的担忧”，并认为“有必要采取措施维护巴勒斯坦国的存续"。

至于为何尚未邀请内塔尼亚胡访问华盛顿，拜登曾在7月早些时候告诉美国有线电视新闻网（CNN），他有“其他联系人”，比如赫尔佐格总统。

赫尔佐格将在周二和周三的访问期间向国会参众两院全体会议发表讲话。

法新社称，内塔尼亚胡与来自极端东正教和极右翼政党联盟一起赢得了2022年11月的大选，他在一系列案件中被指控犯有腐败罪。

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