北美防空司令部司令：气球事件暴露了美国侦测威胁能力的不足

美国/中国/北美

北美防空司令部司令兼美国北方司令部司令、空军上将范赫克(Glen VanHerck) 在接受美国全国广播公司（NBC）节目专访时表示，今年早些时候飞越北美的中国间谍气球暴露了美国在探测空中威胁能力方面的重要漏洞，并推动了新监测技术的发展。范赫克说，“我们当时并没有在寻找高空气球。我们的雷达能够看到它，但我们过滤掉了那些数据。”

广告 继续浏览后续

范赫克告诉NBC新闻说，自今年1月底在阿拉斯加外海发现涉事气球以来，美国的监测能力已通过新技术得到加强。他最近在北美防空司令部总部接受采访时说，“我们当时并没有寻找高空气球——65000英尺，速度非常慢。我们的雷达能够看到它，但我们过滤掉了那些数据”。

范赫克和其他美国官员一样说，毫无疑问，涉事气球是用于间谍活动的。范赫克说：“我们可以肯定，这是一个间谍飞行器”。他谈及，这一事件震惊了美国，并将美中关系推向了新的低谷，但这也是一次学习的经历。

范赫克指出，“我们学到了很多——我也学到了我需要看得更远，更远的太平洋，更远的北极和大西洋”。他补充说，“这就是超视距雷达所能提供给我们的”，指的是探测超远距离物体的系统。范赫克表示，他于1月27日首次发现该气球，第二天他领导的部队出动F-22和 F-16战斗机拦截了它，确定气球不是敌对威胁。

2月2日，NBC新闻报导，该气球当时正在美国上空飞行，两天后，依照拜登（Joe Biden）总统的命令，气球在南卡罗来纳州海岸被击落。范赫克说，识别和拦截涉事气球的过程“完全符合预期”。

范赫克补充说，虽然他在事件发生前知道中国有一个高空气球计划，但他不知道多个气球已经飞越美国上空。除了担任北美防空司令部司令外，范赫克还最终负责美国国土和海上防御，包括防御弹道导弹，并为民政当局应对飓风和野火等自然灾害提供支持。

如果美国发射弹道导弹，他的工作就是在几分钟内发出警告。这项工作的挑战不仅在于美国北方司令部看管的从北极到中美洲的广阔地理范围，还在于威胁的性质如何不断演变为1958年冷战期间北美防空司令部成立时不可能存在的情况。

范赫克介绍称，“例如，高超音速导弹，或者极低雷达、横截面巡航导弹，或者非常安静的先进潜艇……这些是我经历过的艰巨任务，不一定是责任区的大小。”

范赫克表示，“坦率地说，我最关心的是网络领域以及我们了解网络领域中影响我们力量投射的威胁的能力”。他在采访中还向记者表示，前的全球安全气候是他从军36年来看到的最具挑战性和最动态的。

范赫克提到，中俄“两个拥有核武器的竞争对手”。他指出还有许多其他国家也是美国的威胁。范赫克补充说，“外面的暴力极端主义分子和不稳定的世界”，以及“自二战结束以来一直为我们提供良好服务的国际准则每天都在受到挑战。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅