退休加拿大皇家骑警在涉华外国干涉案中受到指控

加拿大/政治/中国

据加拿大广播公司（CBC）报导，加拿大警方周五发布的一份新闻稿称，一名退休的加拿大皇家骑警被指控犯有两项外国干涉罪行。蒙特利尔警方在新闻稿中说，现年60岁的威廉·马杰尔（William Majcher）“涉嫌利用他在加拿大的知识和广泛的关系网，获取有利于中华人民共和国（PRC）的情报或服务”。

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该新闻稿称，马杰尔“协助中国政府在加拿大法律范围之外识别和恐吓一名个人”。加拿大皇家骑警发言人说，被指控的外国干涉不涉及加拿大选举或政治。

加拿大皇家骑警发言人亚当斯（Tasha Adams）告诉加拿大广播电台，马杰尔为一家总部设在香港的公司工作，该公司正在收集一名加拿大居民的信息。亚当斯说，这些信息是代表中国收集的，中国希望针对相关人员。她补充说，不知道目标人物的国籍。

警方称，马杰尔来自香港。周五，他通过视频会议方式在魁北克省隆格伊市出庭受审。他被控为外国实体的利益进行准备活动，以及共谋。这两项指控都属于加拿大《信息安全法》范畴。

加拿大皇家骑警称，该部门的综合国家安全小组(INSET）于2021年秋季对马杰尔的“可疑活动”展开了调查。INSET是分散在加拿大全国各地的多机构小组，有时由加拿大皇家骑警、省市级警务人员和联邦机构代表组成，负责调查涉及国家安全、极端主义和恐怖主义的案件。

蒙特利尔INSET部门的负责人博杜安（David Beaudoin）告诉记者称，调查是通过投诉程序启动的，但投诉并非来自受害者。博杜安说，马杰尔周四在温哥华被捕，但调查是在魁北克进行的，因为马杰尔的大部分皇家骑警生涯是在不列颠哥伦比亚省度过的。

博杜安说，“由于这些联系，加拿大皇家骑警的国家安全计划认为有必要将该案分配给另一个部门”。预计马杰尔下周将出庭受审。博杜安表示，相关调查始于2021年秋季，正在审查2014年至2019年期间发生的涉嫌事件。马杰尔的领英页面显示，他在加拿大皇家骑警服役期间曾作为秘密探员参与过多项洗钱调查。

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