加拿大宣布引进法语人才措施

法语世界第37集

北美 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第37集。在今天（2023年07月21日星期五）的节目时间里，我们谈谈位于北美地区的发达国家加拿大官方在今、明年内（2023-2024），加快对法语专业人才的引进程序。

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加拿大驻法国大使馆的多名高级外交官在近期先后接受了本台法广（RFI）固定节目[异地而居]栏目（Magazine VIVRE AILLEURS）记者科琳娜（Corinne Mandjou）的专访。在此予以综述。

-- 加拿大联邦政府就吸引法语圈的专业人才宣布具体措施 -

据本台法广（RFI）法文资料中的介绍，加拿大自1970年起，作为[法语国家及地区国际组织]（OIF）在北美地区的正式会员国，法语和英语都属于官方正式用语。

RFI Image Archive / francophonie : au Canada, le programme Mobilité francophone permet de faciliter l'embauche de Francophones dans de nombreux secteurs d'activité. Ici, un Formulaire d'immigration au Canada. (illustration) 法语世界：加拿大2023年加快法语人才招聘。 © Getty - iStockphoto - Manjurul / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员帕斯卡尔（Pascale Guéricolas）于数周前发自蒙特利尔（Montréal）的报道指出，除魁北克（Québec）之外，加拿大其它地区说法语的人在2021年只有3.5%。然而，这一比率在1971年时曾达6.1%。这一局面现已引起了加拿大联邦政府的重视。在经过历时数月的等待后，当局现已宣布了具体的措施，旨在通过自国外引进说法语的专业人才，来改变当前的这种状况。加拿大官方还就此给移民接待与融入单位批准的专款。

-- 加拿大联邦政府计划今明两年加快引进法语圈专业人才 -

本台法广（RFI）固定节目[异地而居]栏目（Magazine VIVRE AILLEURS）在近期的系列专访节目中介绍说，一个多月前的今年05月31日，加拿大联邦政府宣布了加快引进外国专业人才的新措施。2023年的招聘重点，在5大领域面向法语人才。这五大领域分别为：医务和护理、工程和数学、建筑和制造、运输、农业。

RFI Image Archive / Le gouvernement canadien vient de lancer une nouvelle procédure d’accueil pour les travailleurs étrangers sur son territoire. (illustration) © dr / RFI Image Archive

就此，加拿大驻法国巴黎大使馆的公使衔参赞（Ministre conseiller）奥利维耶·雅克（Olivier Jacques）于本月初在接受本台法广（RFI）记者科琳娜（Corinne Mandjou）专访时，首先简单介绍了加拿大本轮为吸引外国法语人才而出台的新措施大框架。他在这个专访中提到了加拿大的一项官方计划“mobilité francophone"，中文可被译作：法语圈流动性。

00:27 ok 2023.07.21 v francophonie 037 Son 1 mixé Invité RFI Canada Olivier JACQUES, ministre conseiller à Paris au micro de RFI Corinne Mandjou 尼古拉

加拿大驻法国首都巴黎的公使衔参赞（ministre conseiller）说："事实上，这并非一项新计划。只是在上周宣布了些调整措施。[法语圈流动性]（mobilité francophone）这项计划，面向所有只要适度掌握法语的男男女女们，并要有到加拿大各地工作的意愿，但除了魁北克省之外。”

另外，加拿大联邦驻法国巴黎大使馆的外交官员还介绍说，2023年面向说法语专业人才的五大招聘领域，都是加拿大当前所匮乏的工种。

-- 加拿大联邦政府对引进法语圈专业人才有一些具体要求 -

加拿大联邦的这项旨在吸引法语圈内的专业人才招聘计划又提出了哪些需要符合的条件呢？就此，在加拿大驻法国巴黎大使馆内的[移民、难民和公民办公室]（IRCC-Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada）推动法语女负责人路易丝（Mme Louise Van Winkle）也接受了本台法广（RFI）记者科琳娜（Corinne Mandjou）的专访。这名加拿大女官员在采访中提到了如下几点需要符合的大致条件：至少要有一年以上的工作经验、至少中学毕业、通过加拿大官方的测验，等等。

RFI Image Archive / Le Canada vient d’annoncer l’expansion du programme Mobilité francophone, pour une période de deux ans (2023 et 2024). Ici, la page d'accueil de «Destination Canada forum mobilité». (illustration) canada.ca / RFI Image Archive

以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第37集节目，介绍加拿大联邦政府在今、明年（2023-2024），推出加快接纳外国说法语专业人才的程序。就此，本台法广（RFI）[异地而居]栏目（Magazine VIVRE AILLEURS）记者在近期对加拿大驻法国巴黎大使馆外交官采访的部分录音片段。

05:08 cultures francophonie 21-07-2023 法语世界 Episode 37 Canada accélère le recrutement de talents francophones en 2023 尼古拉

感谢本台法广（RFI）法语记者的采访和音像资料室（Sonothèque）的支持，及Souringa和Julie的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下星期五的同一时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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