巴西报告2022年强奸案泛滥每小时超过八起引公愤

巴西

根据周四发布的巴西非政府组织公共安全论坛年度报告，巴西在 2022 年出现性暴力激增。 尽管暴力死亡人数略有下降，但显示出令人震惊的情况，巴西记录的强奸案数量从未像去年那么高。 总共有近75,000名受害者。 性暴力事件增加，不仅涉及妇女，还涉及儿童。

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据本台今天报道称，2022年巴西强奸案将创历史新高，每小时超过八起。

本台驻巴西记者 Théo Conscience称，该报告作者写道：“就针对儿童和青少年的暴力行为而言，很难呈现比 2022 年更糟糕的情况了。” 虐待、儿童色情、性剥削……所有恶性指标都在上升，有的甚至呈爆炸式增长，比如强奸未成年人的数量猛增了15%以上。

在寻找这一增长的原因时，该报告提出了新冠病毒疫情大流行可能引发的作用，特别是学校的关闭使儿童更容易在家中或社会受到攻击，同时剥夺了儿童青少年在学校环境中经常获提供的帮助。

超过三分之二的强奸案（68.3%）发生在受害者家中。 绝大多数0至13岁的受害者是被认识的人（86.1%）或家人（64.4%）强奸的。

此次暴力事件的其他主要受害者是妇女。 杀害女性的恶性犯罪数量增加了 6%。 十分之九的强奸受害者是女性。 去年记录了近 75,000 起投诉，强奸案数量创下历史纪录，更令人震惊的是，根据 IPEA 的一项研究，巴西只有 8% 的强奸案向警方报案。 根据这一数字，报告估计，2022年强奸案总数可能约为82.2万起。

巴西该非政府组织的报告还确定了 1,437 起杀害女性案件，比上一年增加了 6.1%，以及 245,713 起家庭暴力案件（增加了 2.9%）。

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