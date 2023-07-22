报告称，加拿大情报部门37年前就已担忧中国干涉

加拿大/政治/中国

据加新社周六报导，一份最新公布的文件显示，35年多来，加拿大情报官员一直在追踪中国干涉该国事务的企图。加新社获得的一份日期为1986年2月的情报报告警告称，中国政府正在使用公开的政治策略和秘密行动来影响和利用加拿大的华人社区。该报告称，中国当时正在使用新的、可能更加有力的手段来实现这些目标。

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加新社通过加拿大《信息获取法》获得了这份名为《中国/加拿大》的报告：该报告由联邦情报咨询委员会撰写。该文件的大部分内容仍然保密，理由是披露信息可能会损害国际事务的开展、加拿大的国防或对颠覆或敌对活动的侦查、预防或制止。这份内容经审查后被大量遮盖的报告是在该国执政的自由党政府受到压力，要求对外国干涉加拿大的情况进行调查的背景下发布的。

这份1986年的报告指出，中国“继续努力影响海外众多的华人社区，并为其经济和政治目的利用这些社区”。报告称，“在加拿大，如同在许多其他西方国家一样，中华人民共和国（PRC）利用公开的政治活动和秘密的情报活动……来达到这些目的。目前正在使用新的、可能更有效的手段来影响加拿大华人社区”。

报导指，几十年来，不时有证据显示加拿大情报官员对中方的幕后行动感兴趣。近年来，加拿大政府及其安全机构开始公开指责中国政府在针对加拿大的外国干涉活动中尤为活跃。中国政府代表一直否认干涉加拿大内政。

过去几个月来，加拿大媒体从匿名的安全官员处获悉，据称中方试图干预过去两次大选，这促使舆论要求自由党政府解释加拿大正在采取哪些应对措施。加拿大各反对党继续敦促特鲁多政府开展全面的公开调查。据悉，加拿大是“五眼联盟”中唯一没有历史记录解密程序的成员国。

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