美国小女孩麦当劳吃炸鸡块烫伤 法院判速食店赔偿80万美元

美国小女孩麦当劳吃炸鸡块，遭到烫伤事件，缠讼4年后，法院今责令麦当劳赔偿其家人80万美元。

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小女孩的家人在女儿的腿部遭到二级烫伤后，曾经要求麦当劳赔偿 1500 万美元。

一名 8 岁女孩在麦当劳餐厅被炸鸡块严重烧伤的四年后，法院判决获得了 80 万美元(等值713,000 欧元)。

如果这笔钱不是微不足道的话，那比南佛罗里达州NBC媒体报道的起诉美国快餐连锁店的家长索赔的1500万要少得多。

在诉讼过程中，他们明确指出，他们的孩子（当时还是婴儿）因“不合理且危险的”炸鸡块而遭受二级烧伤。

回顾一下2019 年：当这女孩的母亲去北迈阿密的一家麦当劳的开车族窗口进行外带点餐时，她替坐在汽车后座上的奥利维亚订了一份开心餐点。

当这位母亲收到儿童餐盒时，把餐盒递给了她的孩子，孩子打开盒子时，一块脆皮炸鸡掉到了她的腿上。根据投诉，炸鸡块在小孩腿上停留了两分钟，使女孩的大腿“被烫伤并留有疤痕”

根据父母的说法，罪魁祸首是什么？这家快餐店没有警告顾客其产品的热量很高。如果麦当劳的律师表示炸鸡块的温度不超过70°C，那么家长们自己则提出温度超过90°C。今年五月，法院做出了有利于这对父母的裁决：这家美国连锁店因没有警告顾客与食物热量相关的风险而承担疏忽责任。并且没有给出有关使用这些的说明。母亲表示对这个决定很满意。

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