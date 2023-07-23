马斯克说要用X替下推特小蓝鸟

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马斯克说要换下小蓝鸟？ 异想天开的商人兼 Twitter 老板埃隆·马斯克周六晚表示，他正在考虑更改推特社交网络的名称和徽标。新的徽标明天推出，据说是一个X。

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据马斯克(Elon Musk)稍早在推特上写道：“我们很快就会向 Twitter 现有品牌徽标说再见，还要逐渐向所有的鸟儿说再见”。他然后暗示新徽标可能是一个“X”。

马斯克在自己的 Twitter 个人资料上贴了一段由推特平台用户发布的视频，其中显示了当前的 Twitter 徽标，一只蓝色的鸟，被一个闪烁的 X 取代。据马斯克称，“如果今晚发布足够好的 X 标志，我们明天就会将其发布到全世界。”

马斯克去年以 440 亿美元收购 Twitter 。马斯克于 2023 年 4 月将公司更名为“X Corp”，并定期谈论他的模糊计划，将推特转变为提供金融服务的多方面应用程序，比如像中国的微信。

在回答用户是否可以通过地址 x.com 访问 Twitter 的问题时，马斯克回答说：“当然”。

X.com 是马斯克创立的网上银行的名称和网站，后来添加了PayPal 在线支付服务。

马斯克称，这次更名正值推特陷入困境之际。马斯克已经解雇了大约一半的推特员工，广告收入也下降了一半。

该社交网络面临着无数的竞争应用程序，包括由 Meta 推出的新平台Threads。

后来，另一位网友询问马斯克时，马斯克明确称，改名后推特将被冠上“X”。

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