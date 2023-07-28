白宫：美日韩领导人将于8月18日在戴维营举行峰会

三边关系

亚太 – 白宫7月28日表示，美国总统拜登将于8月18日在华盛顿城外的总统度假地戴维营接待日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦，并举行一次峰会。

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一份官方声明说：“领导人将庆祝他们的三边关系新篇章，重申他们的牢固友好关系以及美国与日本之间和美国与大韩民国之间钢铁般的同盟。”

总统度假地戴维营位于马里兰州，靠近首都华盛顿。白宫表示，这次峰会将是一次机会，“讨论扩大在印太及更广泛地区的三边合作。”

三位领导人将讨论来自朝鲜的“持续威胁”，“并推动共同的三边愿景，以处理全球和地区安全挑战，推动基于规则的国际秩序，并巩固经济繁荣。”

日本和韩国都是美国的密切盟友，但两国多年来关系紧张。面对朝鲜的持续炫耀武力以及对与超级大国中国对抗的担忧，拜登已将拉近日韩关系作为他的一个优先事项。

平壤与首尔的关系目前处在最低点，外交接触陷入停顿，朝鲜领导人金正恩号召加大武器开发，包括战术核武器。

作为回应，尹锡悦让韩国更加靠拢长期盟友美国，并寻求与朝鲜半岛的前殖民统治者日本抛弃前嫌。

今年4月，首尔和华盛顿说，平壤假如对盟国使用核武器，将会面临核反应以及该政权的“终结”。

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