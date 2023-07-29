澳大利亚正在加速制造导弹以对抗中国

军事防御

亚太 – 美国与澳洲29日举行外交与国防部长的2+2会谈，同意升级澳洲北部2处空军基地基础建设，华府也将协助澳洲发展导弹生产及维修，以补充美国因俄乌战争日渐消耗的武器库存。

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乌克兰战争揭示了军事装备批量生产的必要性，即要有足够的库存，又要能够大容量生产。 这就是今天中国与世界其他国家相比的巨大优势。

乌克兰战争也使美国的军事供应链紧张，逐渐耗尽导弹和其他弹药的库存。

因此，美国不仅需要提高自身的生产率，还需要确保其伙伴和盟友也拥有足够的工业能力。 对于澳大利亚来说，增强其能力的兴趣完全符合奥库斯伙伴关系—华盛顿、堪培拉和伦敦之间的三方军事合作协议。

澳大利亚还希望提高其在国防问题上的工业技能，目的是在与中国在太平洋地区发生潜在冲突之前提高其生产能力。 因为华盛顿及其盟友正试图限制北京在该地区日益增长的影响力，这是与许多国家关系紧张的根源。

作为其中的一部分，堪培拉目前正在改造自己的武装部队，向远程打击能力迈进。

对于新型导弹，华盛顿已同意加快许可速度：澳大利亚国防部长理查德·马勒斯对媒体表示，“希望澳大利亚能够在两年内开始制造导弹，作为我们两国集体工业基础的一部分。” »

美国国务卿安东尼·布林肯和国防部长劳埃德·奥斯汀在与马勒斯先生和澳大利亚外交部长黄英贤举行会谈后前往布里斯班宣布这一消息。

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