多名民主党议员上书要求直播审判特朗普

政治

美洲 – 美国司法部特别检察官史密斯（Jack Smith）向前总统特朗普（Donald Trump；川普）提起新的诉讼 。在一份份长达45页的起诉书中， 史密斯对特朗普提出4项指控：串谋欺骗美国、串谋阻碍官方程序、串谋妨碍权利、阻碍及企图妨碍官方程序。这是特朗普四个月以来，第三度遭刑事起诉。

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这些指控源于特朗普在2020年总统大选后的行为，尤其是围绕着2021年1月6日冲击国会大厦。当时， 国会正在确认拜登（Joe Biden）在总统选举中的获胜结果。

据《今日美国报》6日报道，美国国会民主党人通常不会游说让特朗普有更多的电视播放时间，但他们愿意为特朗普的刑事审判破例，目前已有近40名民主党议员上书要求直播对特朗普的审判。

报道称，这封致司法会议的信函由席夫（Adam Schiff）等4名民主党籍众议员于特朗普应诉当天发起，获得近40名众议院民主党人联署，要求美国司法会议允许电视转播对特朗普的联邦刑事审判。信函表示，鉴于这些刑事指控的历史性质，很难想象还有比电视直播更有力的教育形式。

特朗普3日赴法庭就涉嫌推翻2020年美国大选一案应讯。当天的提审是特朗普卸任总统以来第三次受到刑事起诉，也是他第二次被联邦政府刑诉。特朗普对所有指控均不认罪，并多次批评检方和美国司法部，指责检方将联邦政府武器化来对付他。

现年77岁的特朗普已宣布将角逐下一届总统大选，并否认有不法行为。他在社交媒体上称， 对他的起诉是“荒谬的”。

目前为止，特朗普已经在另外两个案件中被起诉，分别是涉嫌处理机密文件不当以及涉嫌掩盖给一名色情影星的封口费用而伪造商业记录。

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