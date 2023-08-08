[法广专访 ] 美国务卿布林肯：支持西共体重建尼日尔宪法秩序努力

美国/布林肯/乌克兰战争/尼日尔

美国国务卿安东尼-布林肯（Antony Blinken）周一（8月7号）接受了法广的独家专访，谈到了俄罗斯于7月17日退出的黑海粮食协议：美国于8月1日接任联合国安理会月度轮值主席国，并将消除粮食不安全（尤其是与冲突有关的粮食不安全）作为优先事项。在接受本台法语部迈克尔-蓬热（Mikaël Ponge）采访时，布林肯还谈到了尼日尔的局势，美国在尼日尔部署了一千名士兵。

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RFI: 上周，您指责俄罗斯在谷物协议问题上进行 "讹诈"，莫斯科正在为重新启动该协议设置条件，美国准备好谈判了吗？

布林肯：我们需要把这件事放在背景下来看。这份被俄罗斯人撕毁的协议本来并非必要。它之所以变成必要，也是因为俄罗斯决定入侵乌克兰，并开始封锁乌克兰的粮食，尤其是来自敖德萨港的粮食。在土耳其和联合国的干预下达成了这个协议，让乌克兰得以出口 3000 多万吨粮食，这相当于 180 亿法式长棍面包的小麦总量。协议产生了非同寻常的影响：其中三分之二的小麦出口到了发展中国家，甚至那些没有直接获得这些谷物的国家也从低廉的市场价格中获益。自俄罗斯撕毁协议以来，价格上涨了10%至 15%，我们可以看到直接接收这些乌克兰谷物的国家所受到的影响。

RFI：为了让莫斯科重新加入协议，美国准备做出哪些让步呢？

布林肯，这不是让步的问题。俄罗斯说它在出口本国谷物方面存在问题，但事实并非如此。俄罗斯去年的谷物出口量远远超过了入侵乌克兰之前的出口量。如果有具体的要求，例如有关银行的要求，我们已竭尽全力确保这些问题得到解决。我本人已经致函我们的银行，告诉他们我们支持俄罗斯谷物的出口，不需要担心制裁，制裁是将谷物与运输和保险问题分开的。联合国曾提议解决他们所谓的问题，但没有得到回应。俄罗斯的回应就是袭击敖德萨港，袭击乌克兰的谷物。俄罗斯人在上周销毁了 22 万吨粮食。

RFI：莫斯科已承诺向六个非洲国家免费提供俄罗斯粮食，以抵消终止该协议的影响。美国打算如何回应莫斯科的倡议？

布林肯：让我们把话说清楚：俄罗斯表达了向六个国家出口 5 万吨粮食的想法。然而，根据被俄罗斯撕毁的协议，有2000万吨出口到发展中国家。因此，俄罗斯提出的 5 万吨与根据协议出口的 2 000 万吨相比，没有可比性。俄罗斯的提议只是杯水车薪。它解决不了问题，改变不了价格上涨，也改变不了数百万吨谷物无法送达需要者手中的事实。

RFI：美国是否计划动用自己的库存来帮助那些再也无法获得谷物供应的国家？

布林肯：这正是我们正在做的，自俄罗斯入侵乌克兰开始以来，我们已经向世界各地，特别是非洲国家捐赠了超过140亿美元的额外粮食安全援助。上周，我在联合国宣布向 11 个非洲国家和海地提供 3.5 亿美元的额外援助。因此，我们正在尽最大努力。我们支持世界粮食计划署 50%的预算。俄罗斯的捐款不到 1%。因此，所有这些都说明我们确保全世界的粮食安全的努力，包括在紧急情况下，同时也在投资方面，以便这些国家能够为自己拥有长期的生产能力。你们还应该知道，上周在联合国，91个国家签署了一项宣言，以确保谷物和粮食不被用作战争武器。不幸的是，这正是俄罗斯在乌克兰的所作所为。

RFI：关于尼日尔政变问题，美国目前正在扮演什么角色？是否参与了谈判努力？

布林肯：我们支持非洲西非国家经济共同体（ECOWAS）重建尼日尔宪法秩序的努力，因此我们正在外交上支持他们的努力。我经常与非洲领导人、西非经共体本身以及包括法国在内的欧洲合作伙伴保持联系。我们在尼日尔看到的情况令人遗憾，对尼日尔国家和人民毫无益处。相反，宪法秩序的中断使我们和其他国家不得不停止对尼日尔的支持，这对尼日尔人民毫无帮助。

RFI： 外交努力而非军事干预吗？

布林肯：毫无疑问，外交是解决这一局势的可取手段。这是西非经共体的做法，也是我们的做法，我们支持西非经共体重建宪法秩序的努力。

RFI： 驻尼日尔的一千多名美国士兵会撤出该国吗？

布林肯：我不能对未来发表评论。最重要的是恢复宪法秩序，这也是我们正在努力的方向。其他的，我们将拭目以待。

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