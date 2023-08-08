美国：涉隐瞒北航背景 一中国留学生被控签证欺诈

美国/中国

美国媒体报道，美国检察官特里尼·E·罗斯 (Trini E. Ross) 宣布，纽约州布法罗大学的一名中国留学生因未提供有关其背景的完整详细信息而被捕并被指控签证欺诈。

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《布法罗新闻报》（The Buffalo News）近日报道引述检察官表示，目前居住在阿默斯特（Amherst）的 28 岁的男子张加学默 (Jiaxuemo Zhang，音译) 于 2021 年 6 月申请签证时，申请中并未包含有关其教育和研究活动的完整信息。

据检察官称，这位学生没有提及曾在北京航空航天大学（前身为北京航空学院）学习和从事过研究。报道称，该大学是中国九个主要国防实验室的所在地。

检察官补充说，张姓男子在申请中表示将在布法罗大学主修航空航天工程。他在北京航空航天大学受到军工科研处副处长蒋崇文的指导。

就美国世界新闻网报道，美联邦调查局(FBI)探员丹兹格(Benjamin Danziger)表示，在递交签证官的简历中，张加学默列出了他在泉州就读中学及高中、并就读中国矿业大学的经历，却未提北航，可是在2022年12月，他向普渡(Purdue)等三所大学申请博士生时，却附上了自己就读北航及在其流体力学国家重点实验室作研究的经历，两份简历不一致。

据丹兹格，2020年5月29日，美国前总统特朗普曾签署“暂停中国某些非移民学生和研究人员入境”公告，禁止与中国军民融合(MCF)有关联的中国公民，持F或J签证进入美国攻读研究生学位或者访学，据规定，北航属于此列。

在领英网站上， Jiaxuemo Zhang的个人信息显示，他是布法罗大学硕士生，对计算流体动力学、高速流动物理和湍流感兴趣。

报道指，张是在联邦调查局和美国国务院外交安全局调查后被捕的。由美国地方法官迈克尔·J·罗默 (Michael J. Roemer) 初次庭审后获有条件释放。

据悉，张加学默以1万元现金取保候审。如果签证欺诈罪名成立，他最高可被判处10年监禁。

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