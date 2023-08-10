厄瓜多尔一总统候选人遭刺杀 引震惊

厄瓜多尔/选举/总统候选人候选人遭刺杀事件

厄瓜多尔总统候选人费尔南多·比亚维森西奥9日在基多北部的一次晚间竞选活动中被杀身亡。该遇刺事件震惊了整个厄瓜多尔以及南美地区，比亚维森西奥是一位直言不讳地批评腐败和有组织犯罪的人，而毒品相关暴力事件不断上升是该国选民的主要担忧，刺杀事件立即导致他的一些竞争对手暂停了竞选活动。

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厄瓜多尔总统大选一位总统候选人遇刺事件震惊厄瓜多尔。据路透社今天报道称，厄瓜多尔总检察长办公室称，一名犯罪嫌疑人后来在枪战中受伤身亡，目前已有六人被捕。当地报道补充说，刺杀事件中包括一名立法机关候选人和两名警察在内的九人受伤。

该国总统吉列尔莫·拉索在午夜后表示，这起犯罪事件显然是企图破坏选举，但投票将按计划于 8 月 20 日进行，该国目前正值全国紧急状态，并出动军队保障安全。

现总统拉索还宣布哀悼三天。

这起谋杀案激起了比亚维森西奥支持者对前总统拉斐尔·科雷亚的愤怒，比亚维森西奥在担任记者时曾直言不讳地批评他。比亚维森西奥因针对前总统科雷亚的言论而被判处 18 个月监禁，但他逃到厄瓜多尔境内的原住民领土，后来在秘鲁获得庇护，并在科雷亚卸任后返回。

科雷亚所在政党的候选人路易莎·冈萨雷斯 (Luisa Gonzalez) 以 29.3% 的支持率领先，她对这起杀戮表示震惊，但并未暂停竞选活动。

原住民候选人雅库·佩雷斯(Yaku Perez)和希望维护法律与秩序的扬·托皮克(Jan Topic)都暂停了竞选活动，而商人奥托·索南霍尔茨纳(Otto Sonnenholzner)则敦促政府采取行动。

现总统拉索在针对他的弹劾中提前宣布了选举，他将街头犯罪和监狱暴力加剧归咎于为控制墨西哥贩毒集团、犯罪集团黑手党和其他组织使用的贩毒犯罪猖獗。他誓言打击犯罪。

路透社说，安全问题以及就业和移民问题是厄瓜多尔总统竞选中的主要问题。

比亚维森西奥的政党“建设运动”昨天稍晚表示，最近已经就是否因政治暴力，包括七月份曼塔市长被谋杀事件，而暂停竞选活动进行了讨论。比亚维森西奥反对暂停，称这是一种懦弱的行为。比亚维森西奥周二向总检察长办公室提交了一份有关石油业务的报告，但该报告的更多细节并未公开。

据该报道，比亚维森西奥是一位已婚父亲，在民意调查中获得了 7.5% 的支持率，在八名候选人中排名第五。

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