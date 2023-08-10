政治

拉美 – 8月10日，周四，厄瓜多尔宣布进入紧急状态，国际社会言辞谴责厄瓜多尔总统候选人费尔南多·比利亚维森西奥被枪杀。紧急状态持续 60 天，旨在保证总统选举的举行，全国选举委员会表示，8月20日第一轮总统选举日期不变。

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厄瓜多尔现总统吉列尔莫·拉索（Guillermo Lasso）在 YouTube 上播出的讲话中说：“武装部队目前正在全国各地动员起来，以保障公民的安全、国家的安宁以及自由和民主的选举。”

他下令全国哀悼三天，“以纪念一位爱国者”。厄瓜多尔总统候选人费尔南多·比利亚维森西奥被枪杀。事件发生时，他正在厄首都基多的安德森学校体育馆参加集会活动。

投票意向排名第二的是费尔南多·比利亚维森西奥(Fernando Villavicencio)曾是一名记者，也是打击腐败者的坚决捍卫者。他首次竞选这个面临暴力浪潮、拥有1800万居民的总统职位。

国际社会强烈谴责这起谋杀案，华盛顿称其为“令人发指的暴力行为”，欧盟称其为“对民主的攻击”，法国称其为“野蛮行径”。

联合国人权事务高级专员沃尔克·蒂尔克谴责这是一起“令人震惊的谋杀案”，认为针对政治领导人的暴力行为“对选举进程和人民表达民主意愿的能力构成严重威胁”。

费尔南多·比利亚维森西奥竞选团队的一名成员告诉当地媒体，当天18时20分，比利亚维森西奥结束活动正要上车时，一名男子走上前，朝他的头部开枪。

现任总统吉列尔莫·拉索在社交媒体上证实了这一消息。费尔南多·比利亚维森西奥的叔叔也证实了他的身亡，并对媒体称现场发现了50多个弹壳。

当地媒体还报道说，现场大约有8人受伤。费尔南多·比利亚维森西奥出生于1963年10月，目前任厄瓜多尔国民议会议员。他本将在8月20日该国举行的总统大选中首次参加竞选。

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