夏威夷大火：拜登宣布进入灾难紧急状态

火灾

夏威夷毛伊岛，由于干燥的夏季和飓风带来的强风引发的野火造成36人死亡，数百所房屋和其他建筑被毁，这是美国多年来最致命的火灾。上千人无奈跳海逃生。美国总统拜登10日颁布进入灾难紧急状态。

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据美联社报道，周四，救援人员在拉海纳城镇Lahaina被夷为平地、灰蒙蒙的房屋和企业中搜寻。拉海纳Lahaina是毛伊岛西部最大的城镇，其历史可以追溯到18世纪，长期以来一直是游客最喜欢的目的地。消防员仍在岛上与大火搏斗，当地官员准备疏散数千名游客，并为有需要的居民寻找避难所。

大火于周二开始，火势迅速蔓延，在曾经繁忙的街道上留下了烧毁的汽车，在历史建筑所在的地方留下了冒烟的瓦砾堆。大火让一些人只有几分钟的行动时间，并导致一些人逃入大海逃生。

毛伊岛县在周三晚些时候的新闻发布会上表示，至少有36人死亡，并补充说，目前还没有其他细节。官员早些时候表示，271座建筑受损或被毁，数十人受伤。这是自2018年加州Camp大火以来最致命的火灾，那场火灾造成至少85人死亡，天堂镇几乎被夷为平地。

官员们警告说，毛伊岛火灾死亡人数可能会上升。

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