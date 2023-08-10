特朗普选举案法官确定11日就保护令听证

特朗普诉讼案

美国 – 美国前总统特朗普2020年选举案法官确定，将于8月11日举行听证会，讨论司法部特别检察官申请的保护令，该命令将限制特朗普公开披露本案中的证据。

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负责审理此案的美国地区法官坦尼娅‧查坎（Tanya Chutkan）周二下令，双方律师于周五在法庭会面，讨论拟议的针对特朗普的保护令。

这将是查坎就本案举行的首次听证会。这位自由派法官已经受到特朗普支持者的抨击，并因此得到了更强的安全保护。

如果获得批准，这项保护令将对案件审理过程中如何处理证据做出规定。

特朗普的法律团队最初要求将听证会的举行日期安排在下周，但法官现在已将其设定在周五上午10点。

查坎说，特朗普无需出席这场在华盛顿特区举行的听证会。

上周五晚上，此案检察官杰克‧史密斯（Jack Smith）要求法官下达保护令，理由是特朗普当天早些时候在其社交媒体平台“真相社交”（Truth Social）上发的帖子。

这位前总统在帖子中称，他有公开谈论他所面临的各种法律诉讼细节的习惯。

特朗普还在一个帖子中写道：“如果你追查我，我也会追查你！”

检察官申请的保护令要求对特朗普及其团队如何处理与其共享的证据施加一些限制，包括特朗普本人可以对提供给他的法律团队的证据做什么。

检察官要求禁止特朗普接收自己的“敏感”证据材料副本，如证人访谈。

特朗普及其法律团队都表示，他们反对下达这一保护令，特别是在竞选期间，美国人民和媒体有权知道本案中的证据是什么。

特朗普周一表示，“这将侵犯我的言论自由权”。

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