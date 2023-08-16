美国百万富翁去年骤减170万

美国/富翁

瑞银和瑞士信贷的经济学家周二表示，自2008年以来，全球财富首次出现下降，按美元计算下降2.4%，主要是受汇率波动影响。因此，由于股票和债券价值下跌，美国公民受到的打击最大，大约170万美国成年人不再是资产达到100万美元或以上的百万富翁。

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美国百万富翁人数去年骤减170万。根据瑞银(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)的全球财富报告称，由于股票和债券价值下跌，美国公民受到的打击最大，不过他们的房屋和另一些资产价格的上涨部分抵消了这一不利影响。

结果是大约170万美国成年人不再是资产达到100万美元或以上的百万富翁。另有17,260人跌出了超高净值人群，这意味着他们不再拥有1亿美元或以上的资产。

据华尔街日报今天报道称，尽管全球的富人去年并没有变得更加富有，市场下跌和美元走强也侵蚀了欧洲人的财富，但拉美和俄罗斯则因本币走强而受益。据上述报告的作者估计，尽管受到俄罗斯入侵乌克兰、西方国家因此对俄实施的制裁措施和俄罗斯股市大跌等不利影响，但卢布升值使俄罗斯的百万富翁人数增加了5.6万名。

据该报，瑞士、美国和香港在成人人均财富排行榜上名列前茅，不过美国人去年的平均财富损失了27,700美元左右。2021年的股市上涨导致美国人当年的财富出现激增。

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