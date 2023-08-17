哥伦比亚：反对派举全国示威给总统添堵

哥伦比亚/抗议总统

哥伦比亚人昨天响应反对派的号召，在全国各地举行了反对总统古斯塔沃-彼得罗的示威游行。加上总统长子的洗钱丑闻爆发，在国内诸多不安全的背景下，全国13个城市举行了反对派的游行以表达不满。

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据本台报道称，哥伦比亚反对派在全国各地举行示威游行反对总统彼得罗（Gustavo Petro）。从首都波哥大到麦德林、卡利、佩雷拉、伊巴盖等城市：所有这些城市都在政治不满的背景下举行了游行。

本台驻麦德林的记者纳杰特-本拉巴（Najet Benrabaa）解释说："几个月来，反对派的示威活动成倍增加，主要是为了抗议左翼政府，也就是反对彼得罗总统推行的一系列改革。但这次示威中也有对政治丑闻的指控，例如涉及总统长子的丑闻。有关于洗钱、非法致富的抗议。根据指控，其中一些来路不明的钱可能被用于资助当时总统候选人古斯塔沃-彼得罗在 2022 年的竞选活动。

各种视频和照片充斥着社交网络，但在加勒比海沿岸，这些反对派呼吁示威的活动没有多少跟进，例如，圣玛尔塔甚至就没有举行游行。不过，近几个月在那里也曾发生了其他示威活动。

在邻近的巴兰基亚市，这次示威动员原本只是一次简单的静坐示威。这对该地区来说很正常：去年，加勒比海沿岸地区以压倒性多数投票支持古斯塔沃-彼得罗当选。

迄今为止，总统一直呼吁他的支持者在每次反对派示威的前一天或后一天举行反示威。这一次，总统没有发出这样的呼吁。

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