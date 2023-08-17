美国驻古巴使馆重新开放移民签证服务

合法移民

美洲 – 华盛顿周四宣布重新开放针对古巴的移民服务，同时可以更好地管理已定居在美国的古巴人的家庭档案。

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根据国土安全部的一份声明，这个位于哈瓦那的办公室将进行面试、收集生物识别数据并处理移民美国的申请。该部负责人亚历杭德罗·马约卡斯表示：“本届政府正在采取措施以减少非法入境，防止走私，并简化获得人道主义援助的合法途径。”

美国国土安全部长亚历杭德罗·马约尔卡斯（Alejandro Mayorkas）17日表示，“就像我自己的家人一样，他们在近 63 年前共产党接管后逃离了古巴，古巴人应该有机会在美国寻求合法拘留，开始新生活”。

该移民办公室于 2018 年 12 月关闭，此前美国对古巴的政策方针发生了变化，并应对神秘的“哈瓦那综合症”，这些仍然无法解释的疾病影响了数十名美国外交官或使馆雇员。

哈瓦那综合征（英语：Havana syndrome）是一系列据称主要由美国政府官员和军事人员在国外遭遇的原因不明的医学症状。 这些症状的严重程度从疼痛和耳鸣到认知困难不等，于2016年首次由美国和加拿大驻古巴哈瓦那的大使馆工作人员报告，并因而得名。

为了打击非法移民，特别是在与墨西哥边境的非法移民，华盛顿在一月份启动了一项计划，每月接收来自尼加拉瓜、委内瑞拉、古巴和海地的多达 3 万名移民。

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