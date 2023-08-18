举行首次美日韩峰会的戴维营 可休闲更可外交！

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当地时间8月18日，美国总统拜登邀请日韩领导人在戴维营举行峰会，这是历史上首次美日韩在国际会议以外的场合专门举行三国首脑会谈，也是拜登自2021年上任以来首次在这个乡村度假地接待外国领导人。

2015 年 5 月 14 日星期四，奥巴马总统在马里兰州戴维营会见海湾合作委员会领导人和代表团后，走出去向媒体成员发表讲话。

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韩联社报道称，峰会上将通过两份成果文件——《戴维营原则》（Camp David Principles，下称“原则”）和《戴维营精神》（Sprit of Camp David，下称“精神”），明确三边合作的基本框架。

分析认为，通过选择在戴维营举行峰会，表明拜登理解当前形势的严峻。这个位于华盛顿郊外、具有历史意义的总统度假地，一直是美国一些最重要外交活动的首选地点。为结束以色列和埃及之间敌对行动奠定基础的《戴维营协议》是1978年在这里达成的，后来以色列和巴勒斯坦之间的和平谈判也是在这里举行的。戴维营以世界领导人达成《以巴和平协议》等历史性协议而闻名于世。因此，作为美日韩三国领导人首次单独举行的历史性峰会，举行地选择在戴维营也极具象征意义。

美日韩在未来的文件标题中明确提到“戴维营”，无疑也意在凸显此次三国峰会是未来在印度太平洋区域安全层面发挥巨大影响力的“历史性事件”。

近一个世纪以来，戴维营一直是美国第一家庭的休闲胜地，也是总统外交的场所。戴维营隐藏在马里兰州弗雷德里克县卡托克廷山公园的山丘中，为总统及其宾客提供各种休闲活动，如骑马、徒步旅行和钓鱼。戴维营的非正式环境使世界领导人能够在外交和政治对话中建立个人联系。

白宫历史协会的Sarah Fling告诉美联社，自罗斯福 (FDR) 执政以来，自 1942 年以来，每位总统都以不同的方式使用戴维营。罗斯福首先将其用于娱乐和外交，这确实是历届总统使用戴维营的两大最主要用途。

值得注意的访问包括 1978 年吉米·卡特总统接待埃及和以色列领导人签署“戴维营协议”。

1984 年，罗纳德·里根总统接待了时任英国首相玛格丽特·撒切尔。

2012 年，美国总统巴拉克·奥巴马 (Barack Obama) 在此主办了八国集团峰会，这是世界领导人在戴维营举办的规模最大的一次聚会。

拜登总统继续经常光顾戴维营，他在那里与日本和韩国领导人的此次会面将被添加到一长串历史性外交访问清单中。

04:05 2015 年 5 月 14 日星期四，奥巴马总统在马里兰州戴维营会见海湾合作委员会领导人和代表团后，走出去向媒体成员发表讲话。 AP - Pablo Martinez Monsivais

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