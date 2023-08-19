哥伦比亚：彼得罗总统竞选资金再爆新丑闻

哥伦比亚/竞选丑闻

执政一年的哥伦比亚首位左翼总统古斯塔沃-佩特罗（Gustavo Petro）正处于风口浪尖。8 月 3 日，他的长子尼古拉斯-佩特罗（Nicolas Petro）承认收受毒贩为其父竞选活动提供的资金，并将其中一部分据为己有。调查正在进行中，而一位商人非法政治献金的新爆料则使丑闻雪上加霜。

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哥伦比亚现总统佩特罗的竞选资金丑闻又有新披露。而且，选民指黑钱流入总统竞选金库已不再有任何疑问，但现在的问题是彼得罗总统当时是否知情。

本台驻波哥大记者 Marie-Ève Detoeuf 报道称，有关总统竞选资金的披露接踵而至。本周，有着不光彩过去的该国商人阿方索-希尔萨卡（Alfonso Hilsaca）通过律师透露，他向总统的儿子尼古拉斯-佩特罗（Nicolas Petro）支付了4亿比索（近10万欧元）。而哥伦比亚现总统的竞选丑闻正是通过彼得罗的儿子开始的。

尼古拉斯-佩特罗的前妻戴苏利斯向法庭透露了丑闻的细节，因此，这起丑闻简直就是一出糟糕的电视肥皂剧。

没有人再怀疑脏钱确实流入了总统竞选钱袋子。但每个人都想知道：古斯塔沃-佩特罗知道吗？他能被起诉并因此被罢免吗？

这显然是右翼分子梦寐以求的情景。

但是，现总统佩特罗的支持者则指出，竞选资金问题并不是一个新问题，在每次竞选活动中，毒贩和其他匪徒都会贿赂所有候选人。

但问题是这种说法现在在法律上是站不住脚了。

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