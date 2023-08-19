爆炸案

多米尼加首都近郊爆炸案 遇难人数升至32人

南美 – 多米尼加当局表示，该国首都圣多明各（Santo Domingo）近郊一个商业区16日发生强烈爆炸，如今死亡人数已攀升至32人，伤者超过50人。死者中包括一名婴儿。

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3 分钟
Une vue aérienne du lieu de l’explosion le 14 août dans la ville de San Cristóbal
Une vue aérienne du lieu de l’explosion le 14 août dans la ville de San Cristóbal © AFP
作者： 法广
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法新社报导，距离圣多明各不到30公里的圣克里斯托巴（San Cristobal）商业区14日发生强烈爆炸，大火延烧数小时，浓烟直窜天际。

该国卫生部表示，爆炸共造成59人受伤，目前有12人仍在住院治疗，其中3人在加护病房、5人在烧伤病房。

紧急行动中心（COE）副主任贾西亚（Julian Garcia）18日告诉记者，搜救小组，包括搜救犬，仍在现场工作。

他说，“在所有瓦砾清除之前，搜救工作不会停止”，因此死亡人数可能持续上升。

根据COE的报告，该国国家法医研究所表示，在目前发现的32具遗体中，“13具的身分已获确认，其中11具已移交给亲属”。

目前调查人员尚未确定爆炸原因。这起爆炸连同其引发的火灾共损坏9栋建筑物，还有4栋建筑物遭到彻底摧毁。目前调查中心集中在一个五金店。那里有不少的机器，是处理塑料的地方，还有不少化学品。

 

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