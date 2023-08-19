多米尼加首都近郊爆炸案 遇难人数升至32人

爆炸案

南美 – 多米尼加当局表示，该国首都圣多明各（Santo Domingo）近郊一个商业区16日发生强烈爆炸，如今死亡人数已攀升至32人，伤者超过50人。死者中包括一名婴儿。

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法新社报导，距离圣多明各不到30公里的圣克里斯托巴（San Cristobal）商业区14日发生强烈爆炸，大火延烧数小时，浓烟直窜天际。

该国卫生部表示，爆炸共造成59人受伤，目前有12人仍在住院治疗，其中3人在加护病房、5人在烧伤病房。

紧急行动中心（COE）副主任贾西亚（Julian Garcia）18日告诉记者，搜救小组，包括搜救犬，仍在现场工作。

他说，“在所有瓦砾清除之前，搜救工作不会停止”，因此死亡人数可能持续上升。

根据COE的报告，该国国家法医研究所表示，在目前发现的32具遗体中，“13具的身分已获确认，其中11具已移交给亲属”。

目前调查人员尚未确定爆炸原因。这起爆炸连同其引发的火灾共损坏9栋建筑物，还有4栋建筑物遭到彻底摧毁。目前调查中心集中在一个五金店。那里有不少的机器，是处理塑料的地方，还有不少化学品。

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