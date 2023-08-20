飓风“希拉里”

美洲 – 飓风“希拉里”(Hilary)在18日沿墨西哥濒临太平洋的海岸线肆虐时，已升为4级，以超过每小时200公里的风速向墨北部边境城市蒂华纳行进，逼近美国加利福尼亚州南部。

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2023年8月19日周六晚8点预报说，飓风希拉里已降成一级飓风，预计于次日下午在南加州圣地亚哥登陆，届时风速将继续降低，成为热带风暴。加州州长宣布南加州地区紧急状态。

根据美国国家飓风中心的更新，希拉里飓风已减弱为2级风暴，最大持续风速为每小时110英里，虽然飓风中心表示，希拉里在抵达美国之前将减弱为热带风暴，但仍可能对西南部地区造成强大打击，预计将引发“灾难性且危及生命的”洪水。

预计这场风暴将带来3至6英寸的降雨——某些地区甚至可达10英寸——并掀起破坏性大风，导致许多人断电。最糟糕的情况预计是周日到周一。

南加州大部分地区进入紧急状态

加州州长纽森（Gavin Newsom）周六宣布南加州大片地区进入紧急状态，进行应对飓风和恢复工作。

纽森说：“我们正在动员所有政府部门，准备应对这场前所未有的风暴。”

随着希拉里的临近，加州特别注重为降雨量最少、或最近被野火烧焦地区的居民做好准备。加州州长紧急服务办公室副主任布莱恩·弗格森（Brian Ferguson）说，“我们正在密切关注圣地亚哥和洛杉矶以东的沙漠地区，某些地区可能在一天之内就会遭受全年两倍的降水量。”

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