法新社：拜登希望加强FMI和世界银行融资能力应对中国”一带一路“

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美国总统拜登（Joe Biden）的国家安全顾问杰克-沙利文（Jake Sullivan）周二(8月23号)宣布，拜登将在即将于印度举行的二十国集团（G20）峰会上支持提高国际货币基金组织和世界银行的融资能力。

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法新社报道，沙利文在与媒体交流时说，在 9 月 9 日和 10 日举行的G20峰会上，美国总统希望 "真正将大量精力投入到包括世界银行和国际货币基金组织在内的多边开发银行的现代化进程中"。

报道引述沙利文（Jake Sullivan）说："如果考虑到中国通过'一带一路'提供的具有约束力且不可持续的贷款（融资需求）的规模，我们需要确保为发展中国家提供具有高标准质量和原则的解决方案"。

他补充说："实现资金价值的一个途径是通过世界银行和国际货币基金组织"。他估计，美国对这两个机构的建议将为 "中等收入国家和贫困国家释放约 500 亿美元的贷款"，并期望 "我们的盟国和合作伙伴也能做出贡献"，这将使可用资金达到 2000 亿美元。

沙利文（Jake Sullivan）强调，在实践中由美国人和欧洲人主导的这两个华盛顿机构 "并非西方机构"，而是 "对中国这种更加不透明、限制性更强的发展项目融资方式的积极替代"。

但不过，沙利文也保证说："美国对世界银行和国际货币基金组织的支持并非针对中国。

法新社报道，白宫选择在金砖国家在南非举行峰会时表达对这两大机构的雄心壮志。金砖国家集团峰会提出了扩大这一新兴大国集团的计划，以在议程上寻求更大的国际影响力。

沙利文说："我们不认为金砖国家集团会成为美国或其他任何人的地缘政治竞争对手“。而美国将继续与巴西、印度和南非保持 "稳固的关系"。我们将继续处理与中国的关系，反对俄罗斯的侵略。

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