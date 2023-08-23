逾50年来头一遭 美动物园诞生毫无斑点的长颈鹿

无斑点单棕色长颈鹿

据法新社报道，还是个宝宝，却已成明星！美国一家动物园周二表示，该园诞生了一只天生就没有任何斑点的棕色长颈鹿，相当罕见。此外，上周五，偷盗法国里尔动物园的澳洲翠鸟和希腊陆龟的主犯被判一年监禁。

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美国田纳西州的布莱兹动物园（Brights Zoo）园长大卫-布莱特（David Bright）告诉法新社：“天生没有斑点的长颈鹿非常罕见。他说，日本 1972 年也曾诞生过单色长颈鹿，而这次出生是继日本之后的第1只。”

这只小长颈鹿出生在 7 月 31 日，身高不过 1.80 米，全身长满棕色毛发。动物园在一份新闻稿中说，从那时起，这只与众不同的小长颈雌鹿就在它细心的母亲和动物园专业工作人员的照料下茁壮成长。

长颈鹿的斑点主要用于在植被中伪装。这只半个世纪以来独一无二的长颈鹿引起了世界媒体的关注。

动物园希望，许多关于这只稀珍的长颈鹿诞生的文章将有助于引起人们对其物种所面临威胁的关注。

动物园目前正在脸书粉丝团举办命名活动，将从粉丝提供的名单中替这只长颈鹿宝宝命名。

法新社援引布莱兹动物园的创始人托尼-布莱特（Tony Bright）在新闻稿中警告说：“野生长颈鹿种群正悄无声息地走向灭绝，三十年间，野生长颈鹿种群数量减少了 40%。”

偷盗法国动物珍贵动物的男子被判监禁

上周五，法新社另一则关于动物保护的新闻报道说，一名年轻男子因六月底从里尔动物园偷盗四只希腊陆龟和一只澳大利亚翠鸟--库卡布拉--而被判处一年监禁并被拘留，他的表弟被判处六个月缓刑。

报道称，这些动物被立即放到社交网络上出售，翠鸟的价格为 700 欧元，乌龟的价格为 400 欧元。

法院还对每名被告处以 1,000 欧元的罚款，并责令他们向提起民事诉讼的协会支付 1,800 欧元。

该协会主席斯特凡-拉马尔（Stéphane Lamart）告诉法新社，他很高兴“正义得到了正确的伸张”，并认为在此类案件中，法院不应再判缓刑，而应更严厉地判处监禁。

法新社指出，库卡伯拉（kookaburra）是原住民文化中的圣鸟，因其叫声也被称为“咯咯鸟”。希腊陆龟是地中海的陆生物种，受到保护，只有在人工饲养条件下出生和繁殖的标本才允许出售和饲养。

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