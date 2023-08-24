特朗普在共和党党内首场电视辩论次日前往监狱留录指纹

美国2024总统选举/特朗普

面对2024年11月的总统选举，美国共和党23日晚间在威斯康星州城市密尔沃基（Milwaukee）举行首场党内可能候选人电视辩论。8名有意参选的共和党人登台辩论。各种官司缠身的前总统特朗普并未出席，却俨然是一位缺席的明星。电视辩论次日，特朗普又成舆论关注焦点：他需要在当天前往乔治亚州一所监狱，就其被指控试图推翻2020年乔治亚州选举结果的罪名，留录指纹。

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面对2024年11月的美国总统选举，民主党内现任总统拜登目前看来大概率会参选谋求连任，共和党内目前尚没有明确的人选，而自上次选举失败后就官司缠身的前总统特朗普依然不乏支持。

23日晚间，共和党党内8名有意参选者出席首场电视辩论。特朗普虽然没有出席，却显然无所不在。法新社发自密尔沃基的报道特别注意到，镜头前，除一名女性外，其它七名参加辩论者都打着红色领带，而红色领带几乎已经成为特朗普的一个形象符号。而且, 在被主持人问及：如果特朗普被判刑，你是否仍然支持他作为共和党总统候选人时，六名参加辩论者都举手做出了肯定的答复。

特朗普虽然没有出席辩论，但其支持者早在首场电视辩论启动前几天，就已经在网络上发起动员，号召支持者选出他们最希望看到的副总统人选。辩论当天，其支持者以各种方式，提醒人们这位缺席者的存在。特朗普的长子小特朗普也向法新社记者表示，特朗普每天都在台上，与媒体，包括他不喜欢的媒体，接触的时间甚至超过他在总统任职期间的表现，也超过任何其它人。特朗普本人也在电视辩论进行的同时，在推特平台上同步推出一份采访。

不过，这位前总统也难以让人忘记他要面对的种种官司. 电视辩论活动的次日，特朗普又成为舆论关注焦点，他需要前往乔治亚州一所监狱，留录指纹，而且也要像任何被司法当局追诉的犯罪嫌疑人一样，拍照存档。虽然这次行程时间不会很长，但作为前总统，却可以说是历史性的。

特朗普被指控试图在2020年的总统选举中推翻乔治亚州的检票结果。但这只是特朗普目前被指控的四项罪名之一。

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