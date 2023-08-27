阿根廷两名总统候选人拒绝加入金砖国家

反对加入金砖

美洲 – 阿根廷两个主要反对党领袖、总统候选人哈维尔·米雷(Javier Milei) 和“变革联盟”的总统候选人、前国家安全部长布尔里奇（Patricia Bullrich）都不赞成加入金砖国家。

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阿根廷加入金砖国家的决定在国内面临强烈反对。该国两位主要总统候选人都对此做出批评，其中一位宣布要把阿根廷完全从金砖国家中拉出来，与这个联盟“撇清关系”。

该国的领跑候选人哈维尔•米雷（Javier Milei）在被问及对金砖峰会的看法时表示，他的政府只会与捍卫自由、和平、民主和自由贸易的国家建立关系。他24日对记者说，“金砖峰会里，有些国家并不遵循这些路线......不过，私营部门将可以与金砖成员国自由贸易。”

来自“亲市场反对派联盟”的候选人布尔里奇（Patricia Bullrich）的态度更为强硬。她称：“在我的政府领导下的阿根廷不会加入金砖国家。”

她在一次演讲中表示，“现总统普京在俄国入侵乌克兰期间，承诺和伊朗一起加入金砖集团，这让阿根廷处于巨大的弱点之中。”

金砖国家领导人在约翰内斯堡峰会结束时宣布，沙特阿拉伯、伊朗、埃及、埃塞俄比亚和阿联酋将于明年1月1日与阿根廷一起加入金砖国家集团，推动扩大金砖国家集团的全球影响力。

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