拜登将于9月10日到访越南

拜登将访问越南

亚太 – 法新社28日消息，正在亚洲开展密集外交活动以对抗中国的美国总统拜登将于 9 月 10 日访问越南。白宫发言人 卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，总统拜登将在河内会见该国执政共产党领导人阮富仲以及其他领导人，“讨论加强美国和越南之间合作”。

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她说，两位领导人打算讨论技术、创新、学术交流项目和专业培训以及气候变化，以“促进该地区的和平、繁荣与稳定”

美国国务卿布林肯四月前往越南，以修复与这个共产主义国家的关系，而华盛顿则积极对抗中国在该地区的影响力。

美国总统拜登 8 月 10 日民主党捐助会的一次演讲中说：“菲律宾加强了与美国的关系，很快越南、柬埔寨也希望和美国建立更密切的关系，因为这些国家想让中国知道，他们并不孤立。

近年来，美国和越南之间的关系有所加强，包括在军事和经济领域，尽管两国饱受战争创伤，两国已基本实现和解。

美国总统此次访问是美国在亚洲展开全面外交攻势的一部分，无论这些国家是否是美国的传统盟友，美国都要试一试。美国总统拜登最近在戴维营接待了日本和韩国领导人，举行了一场史无前例的峰会，并邀请印度总理莫迪在夏季前访美。

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