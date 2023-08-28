特朗普诉讼案

特朗普案：试图推翻总统选举结果一案推迟至明年3月24日开庭

美洲 – 华盛顿大陪审团28日宣布，前总统特朗普被控试图推翻2020年美国总统选举结果一案将于2024年3月24日开庭审理。特朗普抨击 2024 年 3 月24日的审判日期为“干扰他的选举日程”。

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L'ancien président américain et candidat aux primaires républicaines, Donald Trump, le 12 août 2023 dans l'Iowa.
L'ancien président américain et candidat aux primaires républicaines, Donald Trump, le 12 août 2023 dans l'Iowa. © EVELYN HOCKSTEIN / REUTERS
作者： 法广
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8月2日，华盛顿的一个联邦大陪审团提交了一份四项指控的起诉书，指控特朗普非法密谋推翻他在2020年选举中输给民主党候选人乔·拜登的结果，并煽动2021年1月6日由特朗普支持者发起的骚乱，他们冲进美国国会大厦，试图阻止国会认证显示拜登当选的选举人团计票结果。

原本定于2024年开庭的案子推迟到3月底，特别检察官杰克·史密斯解释说，一月初开庭他准备的时间不够，而拖至4月份，这又远远超出了我所需要的时间。

8月28日早上一份法庭备审记录显示，美国前总统特朗普乔治亚州选举案将于9月6日开庭。特朗普和包括朱利安尼等18人被指控试图推翻2020年乔州的美国总统大选结果。

特朗普将于美国东部时间9月6日上午9:30在亚特兰大富尔顿县高等法院出庭，他将被要求对13项重罪指控进行抗辩，是所有涉案人士中的第一个。

在特朗普的其它三起刑事案件中，他对所有指控均表示无罪。特朗普谴责所有指控是出于政治动机，试图阻止他在2024年参选美国总统。

富尔顿县（Fulton County）高等法院法官斯科特·麦卡菲（Scott McAfee）规定，被告提审相互间隔15分钟。在提审时，被告将正式听取对他们的指控并提出抗辩。

在8月14日启封的起诉书中，检方富尔顿县地方检察官法妮·威利斯（Fani Willis，民主党人）控前总统川普和其他18名共同被告犯有数十项罪行。起诉书称，川普的几位律师制定的一项策略建议川普总统（在2020年大选中）在几个州安排替代选举人名单，从而推迟选举人票的计票，这相当于一项犯罪活动。

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