特朗普案：试图推翻总统选举结果一案推迟至明年3月24日开庭

特朗普诉讼案

美洲 – 华盛顿大陪审团28日宣布，前总统特朗普被控试图推翻2020年美国总统选举结果一案将于2024年3月24日开庭审理。特朗普抨击 2024 年 3 月24日的审判日期为“干扰他的选举日程”。

广告 继续浏览后续

8月2日，华盛顿的一个联邦大陪审团提交了一份四项指控的起诉书，指控特朗普非法密谋推翻他在2020年选举中输给民主党候选人乔·拜登的结果，并煽动2021年1月6日由特朗普支持者发起的骚乱，他们冲进美国国会大厦，试图阻止国会认证显示拜登当选的选举人团计票结果。

原本定于2024年开庭的案子推迟到3月底，特别检察官杰克·史密斯解释说，一月初开庭他准备的时间不够，而拖至4月份，这又远远超出了我所需要的时间。

8月28日早上一份法庭备审记录显示，美国前总统特朗普乔治亚州选举案将于9月6日开庭。特朗普和包括朱利安尼等18人被指控试图推翻2020年乔州的美国总统大选结果。

特朗普将于美国东部时间9月6日上午9:30在亚特兰大富尔顿县高等法院出庭，他将被要求对13项重罪指控进行抗辩，是所有涉案人士中的第一个。

在特朗普的其它三起刑事案件中，他对所有指控均表示无罪。特朗普谴责所有指控是出于政治动机，试图阻止他在2024年参选美国总统。

富尔顿县（Fulton County）高等法院法官斯科特·麦卡菲（Scott McAfee）规定，被告提审相互间隔15分钟。在提审时，被告将正式听取对他们的指控并提出抗辩。

在8月14日启封的起诉书中，检方富尔顿县地方检察官法妮·威利斯（Fani Willis，民主党人）控前总统川普和其他18名共同被告犯有数十项罪行。起诉书称，川普的几位律师制定的一项策略建议川普总统（在2020年大选中）在几个州安排替代选举人名单，从而推迟选举人票的计票，这相当于一项犯罪活动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅