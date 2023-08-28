雷蒙多：美中建立稳定贸易关系 "极为重要"

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在中美两国努力缓和双边紧张局势之际，美国商务部长吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）周一在北京表示，美中建立稳定的贸易关系 "极为重要"。

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周日8月27号到达北京的雷蒙多周一与中国商务部长王文涛举行会谈。

雷蒙多（Gina Raimondo）说："我们共享 7000 亿美元的贸易额[......]拥有稳定的经济关系极为重要，但"这是一种复杂的关系，一种困难的关系"。她指出，"我们当然会在某些问题上存在分歧，但我认为，如果我们直接、开放和务实，我们就能向前迈进.

王文涛表示，美中经济关系不仅影响到两国，也关系到全球其他国家，他对雷蒙多称她乐意与中国从事贸易的言论感到欣慰。他表示愿意共同努力，“为加强两国企业合作、营造更有利的政策环境，以稳定、可预测的方式促进双边贸易和投资”。

评论指出，近年来，两国之间的紧张局势因贸易、技术、美国对台湾的军事支持、北京在南中国海日益增长的存在及其与莫斯科的牢固关系等众多问题而升级。其中最主要的分歧是美国对某些美国产品，尤其是高科技产品出口到中国所施加的贸易限制。华盛顿认为这些限制对维护其国家安全至关重要。而北京则认为，这些限制的主要目的是遏制中国的经济增长和发展。

另一方面，中国经济似乎也在放缓，北京方面在努力吸引更多外资的同时，也在加强对外国企业的审查。

纽约时报预计，雷蒙多此次访问主要议题就包括美中科技战，外企营商环境恶化，促进其他领域的商业联系，政府沟通，经济放缓和透明度。

报道称，雷蒙多此行议程繁多，包括经济外交、认识中国政府的新经济班子、维护美企及其员工的利益等等。美中官员皆暗示，这些会晤可能并无法解决许多重大议题，但双方仍可能在某些领域朝着达成协议更进一步。

美国国会中的共和党人批评，雷蒙多在访问期间可能同意与中国建立一个工作小组，讨论美国对先进半导体晶片出口管制问题。

对此，雷蒙多强调，“当涉及国家安全时，我们不会谈判，不会让步，不会妥协”。

雷蒙多（Gina Raimondo）本周也将访问上海，她表示："我们相信，一个强大的中国经济是一件好事。

在上个月访问北京期间，美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）试图让中国政府放心美国的诸多限制措施。美国气候特使约翰-克里于 7 月访问了中国。 美国外交部门负责人安东尼-布林肯（Antony Blinken）上个月访问了北京，这是2018年以来美国官员最高级别的访问。

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