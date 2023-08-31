美国司法部和SEC就秘密玻璃屋项目调查特斯拉

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据《华尔街日报》周三援引知情人士报导，美国曼哈顿联邦检察官正在调查特斯拉将公司资金用于一个秘密项目的情况，该项目在内部被描述为其首席执行官马斯克（Elon Musk）的住宅。

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这些知情人士说，纽约南区联邦检察官办公室已向特斯拉索取相关信息，包括支付给马斯克的个人福利、特斯拉在该项目上的花费，以及该项目的用途等。该项目旨在于得克萨斯州奥斯汀地区建造一座宽敞的玻璃幕墙建筑。

该报在今年7月率先报道，特斯拉董事会成员已经调查了公司资源是否被滥用于这项内部称为 “42号项目”（Project 42）的秘密工作，以及马斯克本人是否参与其中。目前尚无法得知特斯拉内部调查的结果。

其中一位知情人士说，美国证券交易委员会（SEC）也对“42号项目”展开了民事调查，并正在向该公司寻求类似信息。纽约南区联邦检察官办公室和美国证券交易委员会的调查还处于早期阶段，可能不会导致对不当行为的正式指控。

特斯拉没有回应《华尔街日报》的置评请求，也没有回应该报此前关于“42号项目”的报道。美国证券交易委员会（SEC）和纽约南区联邦检察官办公室的发言人拒绝发表评论。

《华尔街日报》报导指，特斯拉员工去年开始着手“42号项目”，计划在该公司奥斯汀地区总部附近建造一座玻璃建筑。该建筑曾一度被设想为扭曲的六边形。其他图片显示的是一个广阔的玻璃盒子，似乎包括一个住宅区。

特斯拉的律师和董事会成员对该项目进行了严格审查，因为员工们担心公司计划如何使用订购的数百万美元的专用玻璃。目前尚无法得知该项目的进展情况以及玻璃是否已交付给特斯拉。

马斯克近年来一直在得州大力投资，他本人从加州搬迁到了当地居住，并将特斯拉总部迁到了那里。他曾对加州的规则表示遗憾，称该州是“监管过度、诉讼过度、税收过度”之地。得州还为这名世界上最富有的人提供税收优惠：与加州不同，该州不征收个人所得税或资本利得税。

特斯拉目前在奥斯汀地区的工厂生产Model Y跨界车，该工厂在员工参与“42号项目”时正在加紧生产。据知情人士说，联邦检察官也在寻求有关特斯拉电动汽车行驶里程的信息。路透社7月报导称，特斯拉夸大了其车辆在一次电池充电后的预计行驶距离。

美国证券交易委员会规定，上市公司必须披露关联方，如高管拥有重大利益的超过12万美元的交易。该条例还要求，向最高级别高管支付的任何价值超过1万美元的津贴或其他个人福利都必须向投资者披露。近年来，美国证券交易委员会对包括希尔顿全球酒店集团在内的上市公司提起了一系列民事执法诉讼，原因是这些公司没有报告给予首席执行官或其他高管的津贴。

美国司法部和美国证券交易委员会也分别对特斯拉是否在其先进的驾驶辅助系统（Autopilot）的性能方面误导客户和投资者展开了调查。

特斯拉和马斯克曾多次与美国证券交易委员会发生冲突，他们在2018年各自支付了2000万美元，以了结该机构的欺诈诉讼。诉讼指控马斯克在推特上发布资金到位将特斯拉私有化的消息时误导了投资者。

此后几年，马斯克一直试图撤销和解协议，称美国证券交易委员会利用这笔交易继续向特斯拉提出琐碎的信息要求。一名联邦法官去年驳回了马斯克撤销和解协议的请求。今年2月，旧金山的一个陪审团驳回了投资者关于马斯克2018年就可能将特斯拉私有化的推文违反了美国联邦证券法的指控。

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