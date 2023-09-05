拜登任命雅各布·卢为美国驻以色列大使

新任大使

美国 – 美国前财长雅各布·卢被任命为美国驻以色列大使。他将接替离任的汤姆·尼德斯（Tom Nides）。尼德斯在任期间曾敦促以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)放慢脚步，就改革该国的最高法院寻求与政治反对派达成共识。此一建议使得两国关系趋于紧张。

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雅各布·卢是前总统奥巴马时期的财政部长。他1987年-1979年任众议院议长托马斯.奥尼尔的首席国内政策顾问；1998年-2001年及2010年-2012年两度但任管理与预算办公室主任；此后出任财长前担任白宫办公厅主任；2013年2月28日宣誓就任美国财政部长。

白宫赞扬了卢先生“在公共服务领域的辉煌职业生涯”，他的任命是在美国继与阿拉伯联合酋长国、巴林和沙特阿拉伯建立关系之后，努力实现以色列和沙特阿拉伯之间关系正常化之际进行的。

周二，美国国务卿布林肯还分别与以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯通了电话，而沙特阿拉伯则坚持认为，在与以色列实现正常化之前，巴勒斯坦人需要取得进展。

在采访中，美国国务院表示，布林肯和阿巴斯讨论了“对两国解决方案的支持”，即与以色列并存的巴勒斯坦国，以及什么可能“危及其生存能力”，但没有详细说明细节。

8月中旬，沙特驻约旦大使纳伊夫·苏代里（Nayef al-Sudairi）

巴勒斯坦媒体报道，沙特阿拉伯驻约旦媒体报道，大使纳伊夫·苏代里（Nayef al-Sudairi）是“非常驻大使”，他还将担任沙特驻耶路撒冷总领事。

阿巴斯领导的巴勒斯坦权力机构的一名官员估计，通过这一决定，沙特阿拉伯“重申了其对以耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国的承认”。

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