美海军若拒打COVID-19疫苗 强制退役离队

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（法新社华盛顿14日电） 美国海军今天表示，所属人员若在11月28日期限前，仍拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，将强制以一般荣誉退役方式离开部队。 法新社报导，这是美国国防部首度明确指出，如果服役人员拒绝接种会有何后果。美国8月底开始强制军人接种COVID-19疫苗。

海军表示，所属35万名现役人员有98%已开始或完成疫苗注射。

至于全体美军接种情况，美国国防部发言人柯比（John Kirby）12日表示，140万现役人员中有96.7%接种至少一剂，83.7%施打两剂。不过若包括后备军人，至少接种一剂者仅有80%。

若所有军种采取和海军一样的强硬措施，可能会流失多达4万6000名军人，不过在截止日期前，想必有更多人会接种。

海军人事主管诺威尔（John Nowell）中将表示，自疫情爆发以来，海军部队有164人染疫病亡；其中144人已知未接种疫苗，其余20人则不清楚。

海军声明指出，拒绝接种疫苗的所属人员将以一般荣誉退役方式离队，但可能失去某些福利，或在某些情况下必须偿还训练和教育费用。

若因健康等理由申请豁免注射疫苗的海军人员，可重新分配现行职务。

海军对疫情特别敏感，因为单一人染疫，就可能传遍在海上的整艘船舰或潜舰，迫使任务中止。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP