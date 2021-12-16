美澳签协议 同意分享电话电邮数位纪录

（法新社华盛顿15日电） 美国和澳洲今天签署一项协议，放宽双方司法部门取得犯罪调查时所需数位电话和电邮纪录的管道。

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美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）和澳洲内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）双双表示，这项协议将允许双方取得重大犯罪调查所需电子资讯的「及时管道」。

根据「美国云端法」（US Cloud Act），这项协议将允许美澳申请从对方电信公司取得犯嫌的电子通讯纪录，无须先经过法院的繁琐程序。

基本上，这意味着澳洲调查人员将可以取得犯嫌的通讯纪录，即使这些资讯储存在美国境内的伺服器，抑或美国司法当局不是调查单位之一。

贾兰德说：「美国和澳洲的云端法协议让我们的合作，以更有效的方式预防、侦测、调查和起诉严重犯罪，这样做，这项协议将协助让我们的公民更安全。」

安德鲁斯表示，这项协议将加强对恐怖行动、组织犯罪和儿童性侵害的调查。

安德鲁斯说：「截至目前，澳洲当局皆仰赖复杂和耗时的机制，像是司法互助协议，从他国取得重要的证据。」

「调查和起诉因这些协议而停滞，甚至窒碍难行。」

两人都强调，会遵守隐私和公民自由等规定，外界忧心「云端法」不仅为本国政府，也为它国政府打开了无正当理由搜查个资的大门。

贾兰德说：「这项协议保障公民自由，捍卫我们公民的隐私，并将确保我们自己遵守法治。」

美国和英国于 2019 年 10 月签署了类似的协议。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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