美澳7月例行军事演习 疫情考量规模减半

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（法新社布里斯本1日电） 澳洲一名高阶军官今天说，尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情尚未结束，澳洲和美国今年仍将合办大型联合军事演习，但会大幅缩减规模。

两年一度的美澳「护身军刀」（Talisman Sabre）联合军事演习一向被视为两国结盟的重要象徵，今年的演习将于7月展开，规模大约会是往年的一半，因为能入境澳洲的外国部队人数有限。

除了美澳之外，加拿大、日本、韩国、纽西兰、英国也将参与演习。

澳洲海军中将强斯敦（David Johnston）表示，约有1万7000人参与这次演习，其中2000名外籍人士入境澳洲，须接受14天隔离。

他在澳洲参议院听证会中说：「今年…在澳洲领土上行动的外国部队会比较少。」他补充：「但所有来到澳洲境内的人都须接受隔离措施。」

澳洲在很大程度上控制住了本土疫情，过去18个月以来，一直非常严格地管制外来旅客入境人数。

澳洲和美国军方都期望演习照常举行，尤其澳洲持续面临来自中国的外交压力。澳洲为此制定了计画，要在演习期间将多数外国部队安排在境外。

上一次「护身军刀」演习在2019年，当时有3万4000人参与，多数是澳、美两国人员。

© 2021 AFP