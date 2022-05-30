美物价数据带动信心 亚股随美股劲扬

（法新社香港30日电） 美国公布的经济数据稳健，加上中国将上海和北京的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限令局部松绑，令人对中国经济寄予更大期望，投资人重拾一些买气，亚洲股市今天应声劲扬。

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27日公布的数据显示，重要的美国个人消费支出（personal consumption expenditures，PCE）价格指数下降，消息激励当天美国股市收盘显着走扬，终止一周跌势，并为今天亚洲股市提供强劲上涨动力。

今年以来，股市受到物价大涨因素连番打击。涨价是由乌克兰战争、供应链受阻、中国防疫封城及其他因素造成，引发各国中央银行被迫调高利率及预警还有更多升息来因应。

而美国最新物价数据，令人期待通货膨胀飙涨的最坏情况可能已过去，使得美国联邦准备理事会（Fed）或许能在今年稍晚软化原有鹰派升息立场。

另一方面，中国最大城市上海新增染疫人数下降，实行已久的封城措施放宽，提供投资人亟需的信心鼓舞；中国首都北京也取消了一些防疫限制。

此外，中国政府宣布一些缓和经济冲击的措施。全球第二大经济体已受到防疫限令大大打击。

亚洲股市今天追随上周收盘劲扬的美股走高，东京股市终场上扬2.2%，香港股市扬升2.1%，上海股市收高0.6%，雪梨、首尔、台北、威灵顿、曼谷和马尼拉股市也全数收涨。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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