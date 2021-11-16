美率盟邦黑海军演 蒲亭：加剧莫斯科和北约紧张情势

（法新社莫斯科15日电） 俄罗斯克里姆林宫表示，总统蒲亭今天告诉法国总统马克宏，美国与其盟邦在黑海进行具「挑衅性」演习，正在「加剧」莫斯科和北大西洋公约组织（NATO）之间的紧张局势。

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克里姆林宫（Kremlin）在声明中说，两位领导人都对莫斯科指乌克兰东部情势「恶化」表示「不满」。

克里姆林宫说，蒲亭（Vladimir Putin）在对话中也提到，「美国与其盟邦在黑海展开具挑衅性质的大规模演习，加剧了俄罗斯与北约之间的紧张关系」。

蒲亭发表上述言论前，西方国家才对俄军在乌克兰附近活动发出警告。

法国总统府艾里赛宫（Elysee）表示，马克宏（Emmanuel Macron）告诉蒲亭，法国准备好要捍卫乌克兰领土完整。

蒲亭上周表示，克里姆林宫认为，美国和其他北约战舰近日在黑海展开演习，对俄罗斯而言是一项严峻挑战。

他告诉国营电视台，俄国国防部「曾提议（让俄军）在同一海域进行计划外的演习活动」，但他认为「这不恰当，没必要让局势进一步升温」。

蒲亭似乎还提到几艘参与黑海演习的美国军舰，说莫斯科当局正密切「监控」中。

根据克里姆林宫声明，蒲亭也批评乌克兰最近在与亲俄分离主义分子的冲突中使用无人机。

基辅当局上个月释出影片，宣称首次出动土耳其制造的拜拉克塔无人机（Bayraktar TB2）打击分离主义分子。蒲亭说，这违反了2015年在明斯克（Minsk）签署的和平协议。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）驳斥俄方对美国军演的批评，还说俄罗斯在乌克兰附近从事军事活动「仍令我们忧心」。

柯比说，美国对其军演持开放态度，并发布有关演习细节和照片的新闻声明。

他说：「我们所有演习本质上皆属防御性质，且符合我们对区域联盟及伙伴的承诺。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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