美疫情升温下开幕 NBA称不会插队取得疫苗

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（法新社洛杉矶21日电） 全美2019冠状病毒疾病确诊病例激增之际，美国职篮NBA新球季将要开打。NBA总裁席佛（Adam Silver）今天表示，联盟不会「插队」取得疫苗。

2020-21球季明天开打前夕，席佛在电话会议中强调，联盟将「等到轮到我们」才会安排疫苗接种。美国上周展开第一波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗施打作业。

法新社报导，席佛告诉记者：「不用说，我们不会以任何形式或方法插队。我们会等到轮到我们时才去获取疫苗。」

席佛表示，他希望NBA球员和工作人员最终能帮助民众知道施打疫苗的益处。

他说：「我希望当我们符合资格时，NBA大家庭的成员都会想要接种疫苗，我们也计画在公共宣传方面与政府合作，让大家知道疫苗的好处。」

由于2019冠状病毒疾病在整个北美洲肆虐，NBA上季一度停赛长达4个月，直到7月才在佛罗里达州奥兰多迪士尼世界设置的「泡泡」隔离园区复赛。

即将开打的新球季比赛将回归到各队的主场进行，而在许多州染疫病例都大幅增加的情况下，这样的安排代表联盟和30支球队的后勤支援都将面临严峻的挑战。

© 2020 AFP