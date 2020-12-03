美疫情难止血 CDC发布新指引建议缩短隔离期

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（法新社华盛顿2日电） 新型冠状病毒疫情未歇，美国卫生官员今天建议放宽隔离指引，将暴露于染疫风险后的自主隔离时间由14天缩至10天，若相关人士的筛检结果为阴性且未出现症状，则可减为7天。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）科学家沃克（Henry Walke）说：「缩短隔离时间或许能使人们更容易地采取这项重要的公共卫生行动，也能减缓较长期（失业）造成的经济困难，特别是他们这段时间如若不能工作。」

「我们认为，倘若可以稍微减轻负担，并接受少量增加的成本，整体而言，大家可能更愿意遵循防疫指引。」

CDC主任芮斐德（Robert Redfield）表示，最坏情况或许还没结束。他预测在2月前，美国染疫不治人数可能达到45万人，同时警告这个冬天会是「美国公卫史上最艰难的时刻」。

美国在感恩节旅游潮之后，染疫人数可能激增。

CDC将在网站公布这份新指引，并传达给各州和其他地方辖区；这份指引是基于传染性和疾病进展的最新研究。

不过沃克强调，这并非完全没有风险，提早结束隔离者应该在14天内持续自我监测是否出现症状。

研究显示，患者通常会在暴露于染疫风险的5天内开始出现症状，但CDC稍早表示，有40%至50%的人无症状。

根据CDC统计，将隔离期从14天缩减至10天会带来「残余风险」，提早结束隔离者感染他人的风险为1至12%。病毒检测为阴性并接受7天隔离者感染他人的残余风险为5至10%。

此外，CDC根据感恩节旅游潮发布测试指引，预计也将针对即将到来的耶诞假期发布更多相同的测试指引。

CDC流行病学家佛里曼（Cindy Friedman）强调，最安全的选项是推迟所有计画。

假如人们仍决定出游，CDC建议他们在出发前1至3天接受筛检，并考虑在旅程结束后的3至5天内再度筛检。

即使检测结果为阴性，也应在旅行结束后7天减少非必要活动。

她说：「筛检无法根除所有风险，若再加上减少非必要活动、症状检核和其他预防措施，例如戴口罩和维持社交距离，就能让旅行变得更安全。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP