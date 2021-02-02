美疫苗分配不均 非裔接种人数仅5.4%

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（法新社华盛顿2日电） 美国疾病管制暨预防中心（CDC）1日发表的报告显示，美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗施打人数中，非裔美国人接种人数与国内非裔人口不成比例。

CDC报告显示，去年12月14日至今年1月14日间，将近1300万人注射至少1剂政府核准的辉瑞（Pfizer）或莫德纳（Moderna）疫苗。

接种人口中，已确认族群身分人数为670万人，约为总接种人数的一半。其中，相较于白种人占接种人数60.4%，非裔美国人仅占5.4%。西语裔裔占11.5%，亚裔则占6%。

然而，CDC也指出，已确认族群的接种人口中约有14%认为自己是「多重」或是「其他」族群，因此尚无法以此数据下定论。

CDC表示：「疫苗提供与管理部门应回报更完整的种族与族群数据，以利掌握疫苗资源分配差异，并迅速应对。」

在特定地区，疫苗施打中心设在主要人口为白人的社区，相关疫苗资源分配问题也可透过疫苗施打预约网站发现。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，行政部门已特别关注包含「协助特定地区高风险族群施打疫苗」等相关资源分配议题，并呼吁各州订定公平分配疫苗计画。

© 2021 AFP