美疫苗接种高但每天仍飙增6万例 佛奇忧心

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（法新社华盛顿18日电） 尽管美国新型冠状病毒疫苗接种率在全球居于领先，美国最高防疫顾问佛奇（Anthony Fauci）今天表示有鉴国内太多人无视防疫措施，美国仍处于危险状态。

美国目前每周约能接种3000万人。但佛奇说：「从7天平均数字看，我们现在每天的新增确诊仍超过6万例，这仍是不乐见的情况。我们仍要确保民众不会太早松懈、避免过早宣布胜利，现在还不到时候。」

佛奇受访时表示，美国疾病管制暨预防中心（CDC）的专家顾问小组预计23日开会，届时应会决定是否恢复娇生（Johnson & Johnson）疫苗施打。

美国联邦官员13日建议暂停施打娇生疫苗，以调查几位出现血栓的接种者是否与打疫苗有关。

卫生当局接获6名女性罹患血栓与血小板不足，6人都是在两周内接种过第一剂娇生疫苗，其中一人已死亡。6人的年纪约在18到49岁之间。美国约720万人接种娇生疫苗。

佛奇另在美国广播公司（ABC）节目访问时表示，虽然他不愿在专家小组开会前下定论，但仍觉得接种后出现血栓是「异常罕见的情况」；他说相信应会恢复施打，不过可能会对使用娇生疫苗加注一些限制或警语。

在此同时，欧盟药品管理局（EMA）16日表示，经评估血栓相关资料后，预料20日仍会判定娇生疫苗具安全性。不过一些欧盟官员已暗示，有鉴副作用问题与交货延迟，欧盟很可能不会再订购施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新型冠状病毒疫苗。

目前涉及血栓问题的娇生与AZ疫苗，都是腺病毒载体疫苗；以mRNA技术制作的辉瑞（Pfizer）&BNT疫苗、莫德纳（Moderna）疫苗则无相关问题。

© 2021 AFP