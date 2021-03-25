美疫苗计画前首席顾问被控性骚 转任药厂后被解聘

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（法新社伦敦24日电） 美国新型冠状病毒疫苗计画前首席顾问施劳威（Moncef Slaoui）转任英国葛兰素史克药厂旗下一家公司的董事长，却被控性骚扰。葛兰素史克今天表示，已予解聘。

根据葛兰素史克药厂（GlaxoSmithKline）的声明，施劳威在加瓦尼生物电子公司（Galvani Bioelectronics）的董事长职务，已立即终止。葛兰素史克表示：「施劳威的举止全然令人无法接受。」

这家药厂巨擘还表示：「这些行为意味着他滥用自己的领导地位，违反公司政策，与定义葛兰素史克文化的坚定价值背道而驰。」

葛兰素史克表示，希望所有人的行为都符合药厂价值，「尤其是肩负最高标准的领袖们」，公司严禁「性骚扰和任何滥用领导地位的行为」，且绝不宽贷。

葛兰素史克先前收到检举信，内容指控施劳威数年前任职于药厂时，曾对一名员工性骚扰并做出不当举止。药厂收到信后，立即聘请有经验的法律事务所加以调查。

施劳威在美国前总统川普任内，曾是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗计画「神速行动」（Operation Warp Speed）首席顾问。

© 2021 AFP