美疫苗计画官员：预估12月2000万国人可接种疫苗

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（法新社华盛顿22日电） 美国政府2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗计画最高官员施劳威（Moncef Slaoui）今天表示，美国希望在12月中展开接种疫苗的计画，预估全美2000万人有望在12月接种，之后每月有3000万人施打。

施劳威告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我们的计画是在获得（美国食品暨药物管理局）批准后24小时内，开始将疫苗运往接种地点。」他指出，可能是在12月11日或12日。

美国食品暨药物管理局（FDA）疫苗顾问将在12月10日开会讨论批准事宜。

展开疫苗接种可能成为对付2019冠状病毒疾病的重大转捩点。自中国去年底出现新型冠状病毒以来，全球已有约140万人病故，光在美国就有近26万人死亡。

疫苗试验结果令人振奋，使得终结疫情的希望大增。多国近来因疫情再起而重启限制和封锁措施。这类措施在今年稍早缓和疫情扩散，但打乱了世界各地民众生活步调和经济活动。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国伙伴BioNTech合作的疫苗，以及美国莫德纳公司（Moderna）研发的疫苗，两者后期试验最终结果都显示预防效果达95%，且辉瑞大药厂早已向美国卫生当局申请此疫苗的紧急使用授权。

© 2020 AFP