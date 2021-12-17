美疾管中心建议打辉瑞BNT莫德纳 甚于娇生疫苗

（法新社华盛顿16日电） 美国政府指派的医疗专家小组鉴于娇生COVID-19疫苗保护力较弱和风险较高，今天一致建议施打辉瑞/BNT和莫德纳的mRNA疫苗，甚于娇生疫苗。美国疾管中心支持这项建议。

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美国疾病管制暨预防中心（CDC）预防接种谘询委员会（Advisory Committee on Immunization Practices）表决，15票全数支持这项新指导方针，适用18岁以上所有民众。

法新社报导，CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）今晚签字同意这项建议，正式引领民众避开娇生集团（Johnson & Johnson）COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。娇生单剂型疫苗当初因可以在冰箱温度下储存及有效对抗早期新型冠状病毒株而获得赞许。

不过后来证据显示，娇生疫苗与罕见的血栓案例有关连，尤其育龄妇女更易见到，这让卫生当局暂时停用，但今年4月再度恢复使用。自此成为美国人民较少选择的第3种疫苗。

美国食品暨药物管理局（FDA）本周发现，接种娇生疫苗后出现血栓的比率可能高于预期，且不限女性。

初步实验室测试数据也显示，娇生疫苗对新变异株Omicron的防护力很低，至少对抗感染方面是如此。

华盛顿大学（University of Washington）临床教授贝尔（Beth Bell）表示：「我不会建议我的家人注射杨森（Janssen）疫苗。」此言指娇生集团旗下杨森公司所研发的COVID-19疫苗。

她还说：「另一方面，我认为我们确实必须承认不同的人有不同的选择。若他们获适当告知，我认为我们不应移除这个选项。」（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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