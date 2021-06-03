美白人员警杀害佛洛依德 检方求处30年徒刑

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（法新社华盛顿2日电） 美国白人前员警萧文（Derek Chauvin）去年将手无寸铁的非裔男子佛洛依德（George Floyd）当街压颈致死，掀起全国抗议声浪，检察官今天向法官求处30年徒刑。

明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）前员警萧文的律师则提出服刑时间和缓刑等截然不同的要求，称萧文是犯下「善意的错误」。

明尼苏达州检察官在6月25日宣判听证会前寄出的法院文件中，称45岁的萧文「严重滥用」职权。检察官表示：「被告的行为也格外残忍。」

他们提到法官卡希尔（Peter Cahill）判决本案有4个加重因素，让他背离明州量刑指南，也为判重刑开路。

佛洛伊德去年5月25日在明尼阿波利斯涉使用假钞遭警方拦下上铐，当时萧文用膝盖强压他颈部约9分钟，期间佛洛伊德多次说他无法呼吸，萧文仍不放松力道，导致佛洛伊德最终丧命。

整个过程遭路人拍下上传网路，掀起全美和全球抗议种族歧视和警察暴力的浪潮。

在历经数周的审判后，萧文4月20日遭判犯下杀人罪，旋即入狱。

萧文遭控最重的二级谋杀罪，最重可判40年徒刑。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP