美监狱矫正官疑和囚犯一起潜逃 警方下令逮捕

（法新社华盛顿2日电） 美国执法单位正在追捕一名阿拉巴马州谋杀案嫌犯和一名女性矫正官；当局说，这名矫正官涉嫌协助犯人脱逃；并警告说，两人极具危险性。 4月29日清早，囚犯凯西．怀特（Casey White ）和矫正官维琪．怀特（Vicky White ）一同离开阿拉巴马州劳德岱郡（Lauderdale）监狱；两人虽同姓氏但无亲戚关系。凯西．怀特因涉嫌一起谋杀案，在狱中等待审判。

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法新社报导，维琪．怀特告诉同事，他们准备去法院，要为凯西．怀特进行精神鉴定。

但两人迟迟未抵达法院，当局很快怀疑两人已大胆潜逃。 劳德岱郡警长辛格顿（Rick Singleton ）今天告诉媒体，已针对维琪．怀特发出逮捕令，理由是「允许或协助（犯人）脱逃」。

38岁的凯西．怀特在被「铐上手铐和脚镣」押上警车时，维琪．怀特让同事信以为她拥有持枪证，是当时唯一可派上场押解囚犯的人。

辛格顿说，两人之间「绝对」可能涉及情感，当局也正在调查两人关系。

辛格顿表示，有关维琪．怀特几件事实，显示她可能涉及此案，包括逃脱当天，是她最后一天上班。 他说，维琪．怀特是「模范」矫正官，具有17年相关经验，「那一天她就要退休，没人料到会发生此事」。

辛格顿说，她一个月前卖掉自己的房子，并告诉同僚她想去海边。

美国法警局（US Marshals Service）表示，凯西．怀特涉嫌刺死一名58岁妇女，2020年被控谋杀罪；凯西已坦承犯案，但在阿拉巴马州监狱候审时潜逃。

辛格顿表示：「他是亡命之徒，极为危险。」（译者：纪锦玲)

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